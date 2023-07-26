Churrasco – это традиционный способ приготовления блюда на гриле в Бразилии. В странах Южной Америки очень популярна жарка мяса, поэтому не помешает добавить местные секреты в свой арсенал.
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Рецепт мяса на гриле чураско
- Время: 40 минут
- Порций: 7
Мясо просто тает во рту / Иллюстративное фото fajne gotowanie
Приготовление:
- Стейк из говядины выложите в миску, добавьте репейное масло, приправьте солью, перцем и розмарином и чесноком.
- Куриное филе замаринуйте в лимонном соке, натуральном йогурте, перце чили, посолите и поперчите.
- Мясо должно мариноваться 6 – 12 часов.
- По истечении этого времени обжарьте их на сковороде или на гриле на углях или дровах.
- Жарка на гриле займет около 20 минут.