Churrasco – это традиционный способ приготовления блюда на гриле в Бразилии. В странах Южной Америки очень популярна жарка мяса, поэтому не помешает добавить местные секреты в свой арсенал.

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Рецепт мяса на гриле чураско

Время: 40 минут

40 минут Порций: 7

Мясо просто тает во рту / Иллюстративное фото fajne gotowanie

Ингредиенты :

– 500 грамм антрекота из говядины без костей;

– 500 грамм куриного филе;

– 300 грамм натурального йогурта;

– 1 лимон;

– 100 миллилитров репейного масла;

– специи: соль, перец, свежий перец чили, сухой чеснок, розмарин.

Приготовление:

Стейк из говядины выложите в миску, добавьте репейное масло, приправьте солью, перцем и розмарином и чесноком.

Куриное филе замаринуйте в лимонном соке, натуральном йогурте, перце чили, посолите и поперчите.

Мясо должно мариноваться 6 – 12 часов.

По истечении этого времени обжарьте их на сковороде или на гриле на углях или дровах.

Жарка на гриле займет около 20 минут.