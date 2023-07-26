Churrasco – це традиційний спосіб приготування страви на грилі в Бразилії. У країнах Південної Америки дуже популярне смаження м'яса, тож не завадить додати місцеві секрети у свій арсенал.

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Рецепт м'яса на грилі чураско

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 7

М'ясо просто тане у роті / Ілюстративне фото fajne gotowanie

Інгредієнти:

– 500 грамів антрекоту з яловичини без кісток;

– 500 грамів курячого філе;

– 300 грамів натурального йогурту;

– 1 лимон;

– 100 мілілітрів реп'яхової олії;

– спеції: сіль, перець, свіжий перець чилі, сухий часник, розмарин.

Приготування:

Стейк з яловичини викладіть в миску, додайте реп’яхову олію, приправте сіллю, перцем і розмарином та часником.

Куряче філе замаринуйте в лимонному соці, натуральному йогурті, перці чилі, посоліть і поперчіть.

М'ясо має маринуватися 6 – 12 годин.

Після закінчення цього часу обсмажте їх на сковороді або грилі на вугіллі чи дровах.

Смаження на грилі займе близько 20 хвилин.

Якщо у вас, хоча б один раз не вийшов шашлик, ви використали не ті інгредієнти.