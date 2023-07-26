Churrasco – це традиційний спосіб приготування страви на грилі в Бразилії. У країнах Південної Америки дуже популярне смаження м'яса, тож не завадить додати місцеві секрети у свій арсенал.

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Рецепт м'яса на грилі чураско

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 7

М'ясо просто тане у роті / Ілюстративне фото fajne gotowanie

Приготування:

  • Стейк з яловичини викладіть в миску, додайте реп’яхову олію, приправте сіллю, перцем і розмарином та часником.
  • Куряче філе замаринуйте в лимонному соці, натуральному йогурті, перці чилі, посоліть і поперчіть.
  • М'ясо має маринуватися 6 – 12 годин.
  • Після закінчення цього часу обсмажте їх на сковороді або грилі на вугіллі чи дровах.
  • Смаження на грилі займе близько 20 хвилин.