Churrasco – це традиційний спосіб приготування страви на грилі в Бразилії. У країнах Південної Америки дуже популярне смаження м'яса, тож не завадить додати місцеві секрети у свій арсенал.
Не пропустіть Бургер і не тільки: що можна приготувати з яловичої котлети
Рецепт м'яса на грилі чураско
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 7
М'ясо просто тане у роті / Ілюстративне фото fajne gotowanie
Приготування:
- Стейк з яловичини викладіть в миску, додайте реп’яхову олію, приправте сіллю, перцем і розмарином та часником.
- Куряче філе замаринуйте в лимонному соці, натуральному йогурті, перці чилі, посоліть і поперчіть.
- М'ясо має маринуватися 6 – 12 годин.
- Після закінчення цього часу обсмажте їх на сковороді або грилі на вугіллі чи дровах.
- Смаження на грилі займе близько 20 хвилин.