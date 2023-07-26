Стейк-хаус у вас дома: поразите гостей аппетитным мясом – что нужно добавить в маринад
26 июля 2023, 21:10Читати новину українською
Источник:fajneg otowanie
Лето – это время для барбекю и вечеринок у гриля. Удивите близких нетипичным рецептом душистого мяса.
Churrasco – это традиционный способ приготовления блюда на гриле в Бразилии. В странах Южной Америки очень популярна жарка мяса, поэтому не помешает добавить местные секреты в свой арсенал.
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Рецепт мяса на гриле чураско
- Время: 40 минут
- Порций: 7
– 500 грамм антрекота из говядины без костей;
– 500 грамм куриного филе;
– 300 грамм натурального йогурта;
– 1 лимон;
– 100 миллилитров репейного масла;
– специи: соль, перец, свежий перец чили, сухой чеснок, розмарин.
Приготовление:
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Стейк из говядины выложите в миску, добавьте репейное масло, приправьте солью, перцем и розмарином и чесноком.
- Куриное филе замаринуйте в лимонном соке, натуральном йогурте, перце чили, посолите и поперчите.
- Мясо должно мариноваться 6 – 12 часов.
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По истечении этого времени обжарьте их на сковороде или на гриле на углях или дровах.
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Жарка на гриле займет около 20 минут.