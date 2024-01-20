Как жарить стейк на сковороде: 3 хитрости, о которых нельзя забывать

Приготовление стейка на сковороде – быстрый и вкусный способ насладиться этим популярным мясом. Однако есть несколько проверенных советов, которые следует придерживаться.

Сочный, нежный и правильно приготовленный стейк – настоящее искусство. Как им овладеть – читайте дальше.

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Как приправить стейк

Солить стейк лучше после жарки, но непосредственно перед подачей. Добавление перца после жарки стейка также сделает вкус насыщеннее и заметнее.

Стоит ли жарить стейк под крышкой

Кое-кто обжаривая мясо может накрыть его крышкой, но это тотальная ошибка. Его лучше готовить на открытом огне, не накрывая крышкой.

Стейк должен отдохнуть

После обжаривания мяса следует выложить на тарелку или доску и накрыть другой тарелкой или алюминиевой фольгой. Стейк должен отдохнуть перед подачей около 5 минут. Этого достаточно, чтобы температура и сок равномерно распределились по мясу.

Стейк из свинины

Время: 35 минут

35 минут Порций: 4

Сочное мясо / Фото unsplash

– 400 грамм свиной корейки без кости;– 2 столовые ложки масла;– 1 столовая ложка масла;– 2 столовые ложки горчицы;– специи: соль, перец, перец сладкий, прованские травы, чеснок молотый по вкусу.

Приготовление:

Свиную корейку промыть и обсушить. Разрежьте мясо на порционные куски. Натрите мясо солью, перцем, чесноком, паприкой и прованскими травами и горчицей. На сковороде разогрейте растительное масло и добавьте сливочное масло. Когда оно растает, обжарьте котлеты в жире по 5 минут с каждой стороны.

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