Соковитий, ніжний та правильно приготований стейк – це справжнє мистецтво. Як його опанувати – читайте далі.

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Як приправити стейк

Солити стейк краще після смаження, але безпосередньо перед подачею. Додавання перцю після смаження стейка також зробить смак більш насиченим і помітним.

Чи варто смажити стейк під кришкою

Дехто обсмажуючи м'ясо може накрити його кришкою, але це тотальна помилка. Його краще готувати на відкритому вогні, не накриваючи кришкою.

Стейк повинен відпочити

Після обсмажування м'яса його слід викласти на тарілку або дошку і накрити іншою тарілкою або алюмінієвою фольгою. Стейк повинен відпочити перед подачею приблизно 5 хвилин. Цього часу достатньо, щоб температура і сік рівномірно розподілилися по м’ясу.

Стейк зі свинини

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порцій: 4

Соковите м'ясо / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 400 грамів свинячої корейки без кістки;

– 2 столові ложки олії;

– 1 столова ложка масла;

– 2 столові ложки гірчиці;

– спеції: сіль, перець, перець солодкий, прованські трави, часник мелений до смаку.

Приготування:

Свинячу корейку промити і обсушіть. Розріжте м'ясо на порційні шматки. Натріть м'ясо сіллю, перцем, часником, паприкою і прованськими травами та гірчицею. На сковороді розігрійте олію і додайте вершкове масло. Коли воно розтане, обсмажте котлети в жирі по 5 хвилин з кожного боку.

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