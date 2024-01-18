С этим рецептом желудочки получаются очень вкусные, поскольку процесс тушения делает ингредиенты более мягкими и позволяет обменяться ароматами. Их можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнение к гарнирам.

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Как готовить куриные желудочки

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Куриные желудки тщательно почистьте от пленок и хорошо промойте. Далее нарежьте их небольшими кусочками.
  2. Лук измельчите, морковь и сельдерей порежьте соломкой, а шампиньоны и чеснок – пластинками.
  3. Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом, выложите в нее желудки и тушите на умеренном огне под крышкой, пока не испарится жидкость. На это уйдет около 15 – 20 минут.
  4. Добавьте лук, сельдерей с чесноком, перемешайте и тушите 10 минут. Далее положите морковь, шампиньоны и перемешайте.
  5. Добавьте томатный соус, сметану, соль, перец, карри, снова перемешайте. Налейте воду и тушите под крышкой 50 минут. Подавайте с гарниром, украсив зеленью.