С этим рецептом желудочки получаются очень вкусные, поскольку процесс тушения делает ингредиенты более мягкими и позволяет обменяться ароматами. Их можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнение к гарнирам.
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Как готовить куриные желудочки
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Куриные желудки тщательно почистьте от пленок и хорошо промойте. Далее нарежьте их небольшими кусочками.
- Лук измельчите, морковь и сельдерей порежьте соломкой, а шампиньоны и чеснок – пластинками.
- Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом, выложите в нее желудки и тушите на умеренном огне под крышкой, пока не испарится жидкость. На это уйдет около 15 – 20 минут.
- Добавьте лук, сельдерей с чесноком, перемешайте и тушите 10 минут. Далее положите морковь, шампиньоны и перемешайте.
- Добавьте томатный соус, сметану, соль, перец, карри, снова перемешайте. Налейте воду и тушите под крышкой 50 минут. Подавайте с гарниром, украсив зеленью.