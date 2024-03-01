Как роллы, но значительно проще: готовим суши-бургеры – блюдо, которое понравится каждому
1 марта 2024, 21:48Читати новину українською
Источник:yummy.lera
Если вы любите суши, но не умеете их готовить, воспользуйтесь этим рецептом. Суши-бургеры ничем не хуже.
Кроме этого, их можно брать на работу или давать детям в школу. Ведь это питательный и вкусный перекус.
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Рецепт суши-бургера
- Время: 60 минут
- Порции: 2
– 100 граммов риса;
– 110 граммов воды;
– 10 граммов яблочного или рисового уксуса;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 150 граммов слабосоленого лосося или крабовых палочек;
– 80 граммов крем-сыра;
– 1 огурец;
– 4 листа нори. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!
Приготовление:
- Рис тщательно промойте несколько раз до прозрачной воды. Залейте чистой водой и доведите до кипения. Далее поставьте огонь на минимум и варите 15 минут, не поднимая крышку. После этого выключите огонь и дайте рису постоять еще 15 минут под крышкой.
- Добавьте заправку и перемешайте.
- Лосось или крабовые палочки нарежьте кубиками. С огурцом сделайте то же самое.
- Формируйте бургеры с помощью круглой формы или без нее. На шершавую сторону листа нори выложите слоями и утрамбуйте рис, сливочный сыр, огурец, лосось и снова рис.
- Нори и руки смочите водой и заверните края к центру. Переверните суши-бургер и так же заверните в еще один лист нори.