В этом рецепте используется целая соленая сельдь. Однако вы можете приобрести сразу очищенную и порезанную – будет ничем не хуже.
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Сельдь в горчичном соусе
- Время: 15 минут + несколько часов на маринование
- Порций: 6
Приготовление:
- Сельдь очистьте и порежьте на кусочки.
- Лук также почистьте и порежьте полукольцами.
- Смешайте все ингредиенты для соуса, выложите туда сельдь и лук.
- Хорошо перемешайте и поставьте в холодильник на несколько часов, а еще лучше на ночь.