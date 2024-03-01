В этом рецепте используется целая соленая сельдь. Однако вы можете приобрести сразу очищенную и порезанную – будет ничем не хуже.

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Сельдь в горчичном соусе

  • Время: 15 минут + несколько часов на маринование
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Сельдь очистьте и порежьте на кусочки.
  2. Лук также почистьте и порежьте полукольцами.
  3. Смешайте все ингредиенты для соуса, выложите туда сельдь и лук.
  4. Хорошо перемешайте и поставьте в холодильник на несколько часов, а еще лучше на ночь.