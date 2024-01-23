Секрет в правильном маринаде: сулаки – греческий куриный шашлык на сковороде

23 января 2024, 23:46
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Fajne gotowanie

Сувлаки – это популярное блюдо греческой кухни. Легкий, свежий и вкусный греческий шашлык является отличным вариантом для обеда или ужина.

Сувлаки – традиционное блюдо греческой кухни, являющее собой кусочки мяса, нанизанного на деревянные шпажки. Его подают в хлебце или уйдет, и он может быть дополнен различными начинками и соусами, такими как помидоры, лук или горчица.

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Рецепт сувлаки

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 куриные грудки;
– 60 миллилитров оливкового масла;
– 35 миллилитров лимонного сока;
– 3 зубчика чеснока;
– соль, перец, орегано по вкусу.

Приготовление:

  1. В миску налейте оливковое масло, лимонный сок, добавьте 1 чайную ложку орегано и прессованный чеснок.
  2. Мясо нарежьте кубиками одинакового размера примерно 1 сантиметр.
  3. Поместите мясо в маринад и оставьте на 30 минут.
  4. Смочите палочки для шашлыка в воде.
  5. Через 30 минут нанизайте мясо на шампуры.
  6. Разогрейте сковороду и обжарьте сулаки по 3 – 4 минуты с каждой стороны.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська