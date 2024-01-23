Сувлаки – это популярное блюдо греческой кухни. Легкий, свежий и вкусный греческий шашлык является отличным вариантом для обеда или ужина.

Сувлаки – традиционное блюдо греческой кухни, являющее собой кусочки мяса, нанизанного на деревянные шпажки. Его подают в хлебце или уйдет, и он может быть дополнен различными начинками и соусами, такими как помидоры, лук или горчица.

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Рецепт сувлаки

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

– 2 куриные грудки;– 60 миллилитров оливкового масла;– 35 миллилитров лимонного сока;– 3 зубчика чеснока;– соль, перец, орегано по вкусу.

Приготовление:

В миску налейте оливковое масло, лимонный сок, добавьте 1 чайную ложку орегано и прессованный чеснок. Мясо нарежьте кубиками одинакового размера примерно 1 сантиметр. Поместите мясо в маринад и оставьте на 30 минут. Смочите палочки для шашлыка в воде. Через 30 минут нанизайте мясо на шампуры. Разогрейте сковороду и обжарьте сулаки по 3 – 4 минуты с каждой стороны.

Это очень вкусно: что добавить вчтобы он сохранил свой цвет.