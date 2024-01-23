Сувлакі – традиційна страва грецької кухні, що являє собою шматочки м'яса, нанизаного на дерев'яні шпажки. Його подають у хлібці чи піде, і вона може бути доповнена різними начинками та соусами, такими як помідори, цибуля чи гірчиця.

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Рецепт сувлакі

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. У миску налийте оливкову олію, лимонний сік, додайте 1 чайну ложку орегано і пресований часник.
  2. М'ясо наріжте кубиками однакового розміру, приблизно 1 сантиметр.
  3. Помістіть м'ясо в маринад і залиште на 30 хвилин.
  4. Змочіть палички для шашлику у воді.
  5. Через 30 хвилин нанизайте м’ясо на шампури.
  6. Розігрійте сковороду та обсмажте сувлакі по 3 – 4 хвилини з кожного боку.