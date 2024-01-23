Сувлакі – традиційна страва грецької кухні, що являє собою шматочки м'яса, нанизаного на дерев'яні шпажки. Його подають у хлібці чи піде, і вона може бути доповнена різними начинками та соусами, такими як помідори, цибуля чи гірчиця.
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Рецепт сувлакі
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- У миску налийте оливкову олію, лимонний сік, додайте 1 чайну ложку орегано і пресований часник.
- М'ясо наріжте кубиками однакового розміру, приблизно 1 сантиметр.
- Помістіть м'ясо в маринад і залиште на 30 хвилин.
- Змочіть палички для шашлику у воді.
- Через 30 хвилин нанизайте м’ясо на шампури.
- Розігрійте сковороду та обсмажте сувлакі по 3 – 4 хвилини з кожного боку.