Такое случается с каждым: почему блины рвутся во время жарки: почему блины рвутся во время жарки
Источник:Pysznosci
Блины – это замечательное и популярное блюдо. Их можно подавать с бульоном или икрой. А как они вкусны со сладкой начинкой! Однако иногда что-то может пойти не так и они начнут рваться на сковороде.
Вы приготовили тесто и вылили первую порцию на сковородку, а тесто плохо отрывается от сковороды и рвется? Причин есть несколько, и их можно избежать.
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Почему рвется тесто
Блинчик, порвавшийся на сковороде – кошмар для каждого кулинара. Мало того, что это выглядит крайне некрасиво, так еще и не годится для заворачивания начинки. Некоторые люди часто говорят, что первый блинчик никогда не удается. Что делать, если следующие выйдут не такими, как имели? Много факторов влияют на блинное тесто и его жарку.
- Слишком жидкое тесто
Если тесто для блинов очень жидкое, оно, скорее всего, порвется во время жарки. Это означает, что ингредиенты были добавлены в неправильной пропорции. Самой распространенной причиной является добавление слишком большого количества воды или слишком мало яиц. Поэтому стоит воспользоваться проверенным рецептом. Это гарантирует, что тесто будет иметь хорошую консистенцию.
- Старая, изношенная сковорода
На старой, потертой и поцарапанной сковороде блины никогда не получатся. В такой ситуации стоит приобрести новое оборудование. Для жарки блинов хорошо подойдет тефлоновая или гранитная сковорода. Также важно, чтобы она не была глубокой.
- Сковорода недостаточно горячая
Мы всегда жарим блины на разогретой сковороде. Чтобы блины не прилипали к сковороде, некоторые люди также добавляют в тесто небольшое количество масла. Благодаря этому тесто не рвется и результат получается идеальным.Как вкусно приготовить: рецепт домашних чипсов.