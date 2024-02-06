Ви приготували тісто і вилили першу порцію на сковорідку, а тісто погано відривається від сковороди та рветься? Причин є декілька, і їх можна уникнути.

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Чому рветься тісто

Млинець, що порвався на сковороді – кошмар для кожного кулінара. Мало того, що це виглядає вкрай некрасиво, так ще й не годиться для загортання начинки. Деякі люди часто кажуть, що перший млинець ніколи не вдається. Що робити, якщо наступні вийдуть не такими, як мали? Багато факторів впливають на млинцеве тісто і його смаження.

Ідеальне тісто – чудовий результат / Фото vecteezy

Занадто рідке тісто

Якщо тісто для млинців дуже рідке, воно, швидше за все, порветься під час смаження. Це означає, що інгредієнти були додані в неправильній пропорції. Найпоширенішою причиною є додавання занадто великої кількості води або занадто мало яєць. Тому варто скористатися перевіреним рецептом. Це гарантує, що тісто матиме хорошу консистенцію.

Стара, зношена сковорода

На старій, потертій і подряпаній сковороді млинці ніколи не вийдуть. У такій ситуації варто придбати нове обладнання. Для смаження млинців добре підійде тефлонова або гранітна сковорода. Також важливо, щоб вона не була глибокою.

Сковорода недостатньо гаряча

Ми завжди смажимо млинці на розігрітій сковороді. Щоб млинці не прилипали до сковороди, деякі люди також додають в тісто невелику кількість олії. Завдяки цьому тісто не рветься і результат виходить ідеальним.

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