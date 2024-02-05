Когда в кошельке средств мало, а до зарплаты еще несколько дней, можно приготовить бюджетные бутерброды. Они сохранят деньги и позволят вкусно перекусить.
Интересно Возможно ли приготовить десерт за 20 минут: торт "Кокосовое облако" на скорую руку
Рецепт бутербродов
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Яйца отварите и очистите.
- Натрите сыр и яйца на терке.
- Зелень мелко порубите.
- Консерву разомните вилкой (это может быть любая рыба, однако вкуснее именно в масле).
- Рыбу размять вилкой и перемешать с маслом или соком, которые есть в консервной банке.
- Смешайте все ингредиенты для намазки и приправьте черным перцем.
- Батон нарежьте на кусочки, на каждый положите приготовленную намазку.
- Поставьте в микроволновую печь на максимальную мощность на 3 минуты.
- Бутерброды готовы.