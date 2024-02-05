Когда в кошельке средств мало, а до зарплаты еще несколько дней, можно приготовить бюджетные бутерброды. Они сохранят деньги и позволят вкусно перекусить.

Интересно Возможно ли приготовить десерт за 20 минут: торт "Кокосовое облако" на скорую руку

Рецепт бутербродов

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Яйца отварите и очистите.
  2. Натрите сыр и яйца на терке.
  3. Зелень мелко порубите.
  4. Консерву разомните вилкой (это может быть любая рыба, однако вкуснее именно в масле).
  5. Рыбу размять вилкой и перемешать с маслом или соком, которые есть в консервной банке.
  6. Смешайте все ингредиенты для намазки и приправьте черным перцем.
  7. Батон нарежьте на кусочки, на каждый положите приготовленную намазку.
  8. Поставьте в микроволновую печь на максимальную мощность на 3 минуты.
  9. Бутерброды готовы.