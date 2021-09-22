Талантливая украинская кулинар Ольга Мартыновская поделилась с читателями на своей странице в инстаграм рецептом теста для имеретинского хачапури — грузинского блюда.

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Особенностью этого вида хачапури является большое количество сыра внутри. Попробуйте приготовить тесто для этого грузинского блюда и наслаждайтесь готовыми хачапури с семьей.

Рецепт теста для хачапури

Время: от 30 минут

от 30 минут Порции: 6



Хачапури / Фото Гурман

Ингредиенты:

– 500 мл мацони или греческого йогурта;

– 1 кг муки;

– 1 ч. л. соли;

– 1 ч. л. соды;

– 1 ч. л. сахара.

Приготовление:

Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске. Замесите эластичное тесто. Оставьте готовое тесто для хачапури "отдохнуть" на несколько часов. Готовое тесто можно хранить в холодильнике в течение 5 – 6 дней. Тесто на хачапури готово. Приятного аппетита!

Для приготовления блюда разделите тесто на порционные куски, раскатайте их и выложите много сыра внутрь. Бережно защипните края теста и выпекайте хачапури по-имеретински в духовке.