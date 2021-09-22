Талановита українська кулінарка Ольга Мартиновська поділилася з читачами на своїй сторінці в інстаграм рецептом тіста для імеретинського хачапурі — грузинської страви.

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Особливістю цього виду хачапурі є велика кількість сиру всередині. Спробуйте приготувати тісто для цієї грузинської страви та смакуйте готовими хачапурі з родиною.

Рецепт тіста для хачапурі

  • Час: від 30 хвилин
  • Порції: 6


Хачапурі / Фото Гурман

Приготування:

  1. Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
  1. Змішайте всі інгредієнти в глибокій мисці. Замісіть еластичне тісто.
  1. Залишіть готове тісто для хачапурі "відпочити" на кілька годин.
  1. Готове тісто можна зберігати в холодильнику протягом 5 – 6 днів.
  1. Тісто на хачапурі готове. Смачного!

Для приготування страви розділіть тісто на порційні шматки, розкачайте їх та викладіть багато сиру всередину. Дбайливо защипніть краї тіста та випікайте хачапурі по-імеретинськи в духовці.