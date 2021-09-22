Талановита українська кулінарка Ольга Мартиновська поділилася з читачами на своїй сторінці в інстаграм рецептом тіста для імеретинського хачапурі — грузинської страви.

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Особливістю цього виду хачапурі є велика кількість сиру всередині. Спробуйте приготувати тісто для цієї грузинської страви та смакуйте готовими хачапурі з родиною.

Рецепт тіста для хачапурі

Час: від 30 хвилин

від 30 хвилин Порції: 6



Хачапурі / Фото Гурман

Інгредієнти:

– 500 мл мацоні або грецького йогурту;

– 1 кг борошна;

– 1 ч. л. солі;

– 1 ч. л. соди;

– 1 ч. л. цукру.

Приготування:

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.

Змішайте всі інгредієнти в глибокій мисці. Замісіть еластичне тісто.

Залишіть готове тісто для хачапурі "відпочити" на кілька годин.

Готове тісто можна зберігати в холодильнику протягом 5 – 6 днів.

Тісто на хачапурі готове. Смачного!

Для приготування страви розділіть тісто на порційні шматки, розкачайте їх та викладіть багато сиру всередину. Дбайливо защипніть краї тіста та випікайте хачапурі по-імеретинськи в духовці.