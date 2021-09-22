Как приготовить тесто для хачапури по-имеретински: проверенный рецепт из самой Грузии
Источник:Ольга Мартыновская
Чтобы приготовить настоящие хачапури дома вам нужно иметь достоверный рецепт теста для блюда. Ольга Мартыновская после посещения Грузии привезла его с собой и уже готова делиться им с вами!
Талантливая украинская кулинар Ольга Мартыновская поделилась с читателями на своей странице в инстаграм рецептом теста для имеретинского хачапури — грузинского блюда.
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Особенностью этого вида хачапури является большое количество сыра внутри. Попробуйте приготовить тесто для этого грузинского блюда и наслаждайтесь готовыми хачапури с семьей.
Рецепт теста для хачапури
- Время: от 30 минут
- Порции: 6
Хачапури / Фото Гурман
– 500 мл мацони или греческого йогурта;
– 1 кг муки;
– 1 ч. л. соли;
– 1 ч. л. соды;
– 1 ч. л. сахара.
Приготовление:
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.
- Смешайте все ингредиенты в глубокой миске. Замесите эластичное тесто.
- Оставьте готовое тесто для хачапури "отдохнуть" на несколько часов.
- Готовое тесто можно хранить в холодильнике в течение 5 – 6 дней.
- Тесто на хачапури готово. Приятного аппетита!
Для приготовления блюда разделите тесто на порционные куски, раскатайте их и выложите много сыра внутрь. Бережно защипните края теста и выпекайте хачапури по-имеретински в духовке.