Как приготовить тесто для хачапури по-имеретински: проверенный рецепт из самой Грузии

22 сентября 2021 , 17:57
Читати новину українською

Источник:

Ольга Мартыновская

Чтобы приготовить настоящие хачапури дома вам нужно иметь достоверный рецепт теста для блюда. Ольга Мартыновская после посещения Грузии привезла его с собой и уже готова делиться им с вами!

Талантливая украинская кулинар Ольга Мартыновская поделилась с читателями на своей странице в инстаграм рецептом теста для имеретинского хачапури — грузинского блюда.

Читайте также Детские блюда с курицей на каждый день: сочные митболы, наггетсы и котлеты с сырной начинкой

Особенностью этого вида хачапури является большое количество сыра внутри. Попробуйте приготовить тесто для этого грузинского блюда и наслаждайтесь готовыми хачапури с семьей.

Рецепт теста для хачапури

  • Время: от 30 минут
  • Порции: 6


Хачапури / Фото Гурман

Ингредиенты:
– 500 мл мацони или греческого йогурта;
– 1 кг муки;
– 1 ч. л. соли;
– 1 ч. л. соды;
– 1 ч. л. сахара.

Приготовление:

  1. Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.
  2. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске. Замесите эластичное тесто.
  3. Оставьте готовое тесто для хачапури "отдохнуть" на несколько часов.
  4. Готовое тесто можно хранить в холодильнике в течение 5 – 6 дней.
  5. Тесто на хачапури готово. Приятного аппетита!

Для приготовления блюда разделите тесто на порционные куски, раскатайте их и выложите много сыра внутрь. Бережно защипните края теста и выпекайте хачапури по-имеретински в духовке.

Автор: Богданна Рибак