Как приготовить тесто на равиоли: два проверенные рецепты от шеф-повара Евгения Грибеника

9 октября 2021 , 13:34
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Источник:

инстаграм Евгения Грибеника

Если вам надоели обычные вареники или пельмени, мы предлагаем вам приготовить итальянские равиоли. Не секрет, что качество блюда зависит от теста. Чтобы избежать ошибок в его приготовлении, своим фирменным рецептом теста на равиоли поделился украинский шеф-повар Евгений Грибеник.

Равиоли – небольшие итальянские изделия из теста. Начинки для равиоли могут быть разные: рикотта и шпинат, индейка и базилик, куриный фарш с креветками. Все зависит от ваших вкусов!

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Рецепт классического теста на равиоли

  • Время: 13 часов
  • Порции: 8 – 9


Сырые равиоли / Фото Евгения Грибеника

Ингредиенты:
– 360 граммов украинской муки высшего сорта;
– 360 г итальянской муки из твердых сортов пшеницы;
– 3 сырых куриных яйца,
– 14 желтков;
– 45 г оливкового масла.

Приготовление:

  1. Смешайте муку и в середину выбейте яйца и желтки.
  2. Немного разомните пальцами ингредиенты и влейте масло.
  3. Тщательно замесите тесто.

️Я не добавляю каменную соль в тесто. Ведь соль использую для воды, в которой буду отваривать равиоли, – отметил шеф-повар.

  1. Заверните тесто в пласт пищевой пленки и отправьте отдохнуть в холодильник на 12 часов.


Тесто на равиоли перед 12 часовым "отдыхом" / Фото Евгения Грибеника

Чтобы тесто не рассыпалось и имело красивый, эластичный вид, ему нужно дать отдохнуть минимум 12 часов,
– добавил Евгений Грибеник.

  1. Опять замесите тесто до однородной консистенции.
  2. Готовое тесто разделите на части и каждую из них тонко раскатайте с помощью специальной машины для пасты.
  3. Тесто готово для формирования равиоли.

Рецепт шпинатного теста на равиоли или пасту

  • Время: 13 часов
  • Порции: 8
Ингредиенты:
– 315 г пшеничной муки;
– 315 г итальянской муки (семола);
– 1 сырое куриное яйцо;
– 10 желтков;
– 25 г оливкового масла;
– 130 г пюре шпината.

Приготовление:

  1. Обязательно отожмите шпинат от лишней влаги.
  2. Смешайте муку и в середину выбейте яйца и желтки.
  3. Немного разомните пальцами ингредиенты и влейте масло. Добавьте пюре шпината.
  4. Тщательно замесите тесто руками.
  5. Если тесто получится редковатым, добавьте немного больше муки.


Раскатанное тесто на равиоли или пасту / Фото Евгения Грибеника

  1. Заверните тесто в пласт пищевой пленки и отправьте отдохнуть в холодильник на 12 часов.
  2. Опять замесите тесто до однородной консистенции.
  3. Готовое тесто разделите на части и каждую из них тонко раскатайте с помощью специальной машины для пасты.
  4. Тесто готово для формирования равиоли или нарезки итальянской пасты. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак