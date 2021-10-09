Как приготовить тесто на равиоли: два проверенные рецепты от шеф-повара Евгения Грибеника

Если вам надоели обычные вареники или пельмени, мы предлагаем вам приготовить итальянские равиоли. Не секрет, что качество блюда зависит от теста. Чтобы избежать ошибок в его приготовлении, своим фирменным рецептом теста на равиоли поделился украинский шеф-повар Евгений Грибеник.

Равиоли – небольшие итальянские изделия из теста. Начинки для равиоли могут быть разные: рикотта и шпинат, индейка и базилик, куриный фарш с креветками. Все зависит от ваших вкусов!

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Рецепт классического теста на равиоли

Время : 13 часов

: 13 часов Порции: 8 – 9



Сырые равиоли / Фото Евгения Грибеника

– 360 граммов украинской муки высшего сорта;– 360 г итальянской муки из твердых сортов пшеницы;– 3 сырых куриных яйца,– 14 желтков;– 45 г оливкового масла.

Приготовление:

Смешайте муку и в середину выбейте яйца и желтки. Немного разомните пальцами ингредиенты и влейте масло. Тщательно замесите тесто.

️Я не добавляю каменную соль в тесто. Ведь соль использую для воды, в которой буду отваривать равиоли, – отметил шеф-повар.

Заверните тесто в пласт пищевой пленки и отправьте отдохнуть в холодильник на 12 часов.



Тесто на равиоли перед 12 часовым "отдыхом" / Фото Евгения Грибеника

Чтобы тесто не рассыпалось и имело красивый, эластичный вид, ему нужно дать отдохнуть минимум 12 часов,

– добавил Евгений Грибеник.

Опять замесите тесто до однородной консистенции. Готовое тесто разделите на части и каждую из них тонко раскатайте с помощью специальной машины для пасты. Тесто готово для формирования равиоли.

Рецепт шпинатного теста на равиоли или пасту

Время : 13 часов

: 13 часов Порции: 8

– 315 г пшеничной муки;– 315 г итальянской муки (семола);– 1 сырое куриное яйцо;– 10 желтков;– 25 г оливкового масла;– 130 г пюре шпината.

Приготовление:

Обязательно отожмите шпинат от лишней влаги. Смешайте муку и в середину выбейте яйца и желтки. Немного разомните пальцами ингредиенты и влейте масло. Добавьте пюре шпината. Тщательно замесите тесто руками. Если тесто получится редковатым, добавьте немного больше муки.



Раскатанное тесто на равиоли или пасту / Фото Евгения Грибеника