Равіолі – невеликі італійські вироби з тіста. Начинки для равіолі можуть бути різні: рікота і шпинат, індичка і базилік, курячий фарш з креветками. Все залежить від ваших смаків!

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Рецепт класичного тіста на равіолі

Час: 13 годин

13 годин Порції: 8 – 9



Сирі равіолі / Фото Євгена Грибеника

Інгредієнти:

– 360 грамів українського борошна вищого ґатунку;

– 360 г італійського борошна з твердих сортів пшениці;

– 3 сирих курячих яйця;

– 14 жовтків;

– 45 г оливкової олії.

Приготування:

Змішайте борошно та в середину вибийте яйця та жовтки.

Трішки розімніть пальцями інгредієнти та влийте олію.

Ретельно замісіть тісто.

️Я не додаю кам'яну сіль в тісто. Адже сіль використовую для води, в якій буду відварювати равіолі, – відзначив шеф-кухар.

Загорніть тісто в шар харчової плівки та відправте відпочити в холодильник на 12 годин.



Тісто на равіолі перед 12 годинним "відпочинком" / Фото Євгена Грибеника

Щоб тісто не розсипалося і мало красивий, еластичний вигляд, йому потрібно дати відпочити мінімум 12 годин, – додав Євген Грибеник.

Знову замісіть тісто до однорідної консистенції.

Готове тісто розділіть на частини та кожну з них тонко розкачайте за допомогою спеціальної машини для пасти.

Тісто готове для формування равіолі.

Рецепт шпинатного тіста на равіолі або пасту

Час: 13 годин

13 годин Порції: 8

Інгредієнти:

– 315 г пшеничного борошна;

– 315 г італійського борошна (семола);

– 1 сире куряче яйце;

– 10 жовтків;

– 25 г оливкової олії;

– 130 г пюре шпинату.

Приготування:

Обов'язково відіжміть шпинат від зайвої вологи.

Змішайте борошно та в середину вибийте яйця та жовтки.

Трішки розімніть пальцями інгредієнти та влийте олію. Додайте пюре шпинату.

Ретельно замісіть тісто руками.

Якщо тісто вийде зарідким, додайте трохи більше борошна.



Розкачане тісто на равіолі чи пасту / Фото Євгена Грибеника

Загорніть тісто в шар харчової плівки та відправте відпочити в холодильник на 12 годин.

Знову замісіть тісто до однорідної консистенції.

Готове тісто розділіть на частини та кожну з них тонко розкачайте за допомогою спеціальної машини для пасти.