Равиоли – небольшие итальянские изделия из теста. Начинки для равиоли могут быть разные: рикотта и шпинат, индейка и базилик, куриный фарш с креветками. Все зависит от ваших вкусов!

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Рецепт классического теста на равиоли

  • Время: 13 часов
  • Порции: 8 – 9


Сырые равиоли / Фото Евгения Грибеника

Приготовление:

  1. Смешайте муку и в середину выбейте яйца и желтки.
  2. Немного разомните пальцами ингредиенты и влейте масло.
  3. Тщательно замесите тесто.

️Я не добавляю каменную соль в тесто. Ведь соль использую для воды, в которой буду отваривать равиоли, – отметил шеф-повар.

  1. Заверните тесто в пласт пищевой пленки и отправьте отдохнуть в холодильник на 12 часов.


Тесто на равиоли перед 12 часовым "отдыхом" / Фото Евгения Грибеника

Чтобы тесто не рассыпалось и имело красивый, эластичный вид, ему нужно дать отдохнуть минимум 12 часов,
– добавил Евгений Грибеник.

  1. Опять замесите тесто до однородной консистенции.
  2. Готовое тесто разделите на части и каждую из них тонко раскатайте с помощью специальной машины для пасты.
  3. Тесто готово для формирования равиоли.

Рецепт шпинатного теста на равиоли или пасту

  • Время: 13 часов
  • Порции: 8

Приготовление:

  1. Обязательно отожмите шпинат от лишней влаги.
  2. Смешайте муку и в середину выбейте яйца и желтки.
  3. Немного разомните пальцами ингредиенты и влейте масло. Добавьте пюре шпината.
  4. Тщательно замесите тесто руками.
  5. Если тесто получится редковатым, добавьте немного больше муки.


Раскатанное тесто на равиоли или пасту / Фото Евгения Грибеника

  1. Заверните тесто в пласт пищевой пленки и отправьте отдохнуть в холодильник на 12 часов.
  2. Опять замесите тесто до однородной консистенции.
  3. Готовое тесто разделите на части и каждую из них тонко раскатайте с помощью специальной машины для пасты.
  4. Тесто готово для формирования равиоли или нарезки итальянской пасты. Приятного аппетита!