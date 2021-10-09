Равиоли – небольшие итальянские изделия из теста. Начинки для равиоли могут быть разные: рикотта и шпинат, индейка и базилик, куриный фарш с креветками. Все зависит от ваших вкусов!
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Рецепт классического теста на равиоли
- Время: 13 часов
- Порции: 8 – 9
Сырые равиоли / Фото Евгения Грибеника
Приготовление:
- Смешайте муку и в середину выбейте яйца и желтки.
- Немного разомните пальцами ингредиенты и влейте масло.
- Тщательно замесите тесто.
️Я не добавляю каменную соль в тесто. Ведь соль использую для воды, в которой буду отваривать равиоли, – отметил шеф-повар.
- Заверните тесто в пласт пищевой пленки и отправьте отдохнуть в холодильник на 12 часов.
Тесто на равиоли перед 12 часовым "отдыхом" / Фото Евгения Грибеника
Чтобы тесто не рассыпалось и имело красивый, эластичный вид, ему нужно дать отдохнуть минимум 12 часов,
– добавил Евгений Грибеник.
- Опять замесите тесто до однородной консистенции.
- Готовое тесто разделите на части и каждую из них тонко раскатайте с помощью специальной машины для пасты.
- Тесто готово для формирования равиоли.
Рецепт шпинатного теста на равиоли или пасту
- Время: 13 часов
- Порции: 8
Приготовление:
- Обязательно отожмите шпинат от лишней влаги.
- Смешайте муку и в середину выбейте яйца и желтки.
- Немного разомните пальцами ингредиенты и влейте масло. Добавьте пюре шпината.
- Тщательно замесите тесто руками.
- Если тесто получится редковатым, добавьте немного больше муки.
Раскатанное тесто на равиоли или пасту / Фото Евгения Грибеника
- Заверните тесто в пласт пищевой пленки и отправьте отдохнуть в холодильник на 12 часов.
- Опять замесите тесто до однородной консистенции.
- Готовое тесто разделите на части и каждую из них тонко раскатайте с помощью специальной машины для пасты.
- Тесто готово для формирования равиоли или нарезки итальянской пасты. Приятного аппетита!