Если вы хоть раз были в Турции, то, конечно же, пробовали эти удивительно вкусные лепешки с "кармашком" внутри. Начиняют их чем угодно: сыром, помидорами, курицей, хумусом, любимой зеленью – и подают на завтрак или в качестве перекуса.

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Мы научим вас готовить турецкие лепешки так, что их будет не отличить от оригинальных. А начинку выбирайте на свой вкус.

Рецепт турецких лепешек

Время: от 60 – 120 минут

от 60 – 120 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 350 граммов муки;

– 200 миллилитров кипятка;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 столовых ложки масла.

Приготовление:

Растворите в кипятке соль. Влейте масло и добавьте просеянную муку. Замесите эластичное тесто. Накройте его слоем пищевой пленки и оставьте на 20 минут "отдохнуть". Присыпьте тесто мукой и снова вымешайте. Разделите тесто на 8 частей и каждую из них раскатайте кругом (размер обычного блюдца). Обжарьте лепешки на сухой и разогретой сковороде по 1 минуте с каждой стороны. Чтобы лепешка получилась пустой внутри, обжаривайте ее трижды.

Рецепт начинки для турецкой лепешки

Лепешка с начинкой / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты:

– 300 граммов куриного филе или бедра без кости;

– готовый маринад для курицы с ананасом и специями карри;

– любимые овощи.

Приготовление:

Замаринуйте курицу в маринаде и отправьте в холод на 2 часа. Выпекайте курочку в маринаде в течение 20 минут в разогретой до 200 градусов духовке. Готовое мясо нашинкуйте произвольными кусочками. Осторожно разрежьте лепешку с одной стороны. Внутрь выложите курочку, любимые овощи, хумус или творог.

Приятного аппетита!