Если вы хоть раз были в Турции, то, конечно же, пробовали эти удивительно вкусные лепешки с "кармашком" внутри. Начиняют их чем угодно: сыром, помидорами, курицей, хумусом, любимой зеленью – и подают на завтрак или в качестве перекуса.

Читайте также Легко, быстро и со вкусом: топ-3 необычных блюда из курицы, которые покорят всю семью

Мы научим вас готовить турецкие лепешки так, что их будет не отличить от оригинальных. А начинку выбирайте на свой вкус.

Рецепт турецких лепешек

  • Время: от 60 – 120 минут
  • Порции: 8

Приготовление:

  1. Растворите в кипятке соль.

  2. Влейте масло и добавьте просеянную муку.

  3. Замесите эластичное тесто. Накройте его слоем пищевой пленки и оставьте на 20 минут "отдохнуть".

  4. Присыпьте тесто мукой и снова вымешайте.

  5. Разделите тесто на 8 частей и каждую из них раскатайте кругом (размер обычного блюдца).

  6. Обжарьте лепешки на сухой и разогретой сковороде по 1 минуте с каждой стороны.

  7. Чтобы лепешка получилась пустой внутри, обжаривайте ее трижды.

Рецепт начинки для турецкой лепешки

Лепешка с начинкой / Фото Яны Станишевской

Приготовление:

  1. Замаринуйте курицу в маринаде и отправьте в холод на 2 часа.

  2. Выпекайте курочку в маринаде в течение 20 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

  3. Готовое мясо нашинкуйте произвольными кусочками.

  4. Осторожно разрежьте лепешку с одной стороны. Внутрь выложите курочку, любимые овощи, хумус или творог.

Приятного аппетита!