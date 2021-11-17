Якщо ви хоч раз побували в Туреччині, ви точно куштували ці паляниці. Вони надзвичайно смачні з пустою серединкою. Їх можна начиняти будь-якими інгредієнтами: сир, помідори, курочка, хумус чи улюблена зелень та подавати на сніданок або перекус.

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Ми навчимо вас, як правильно приготувати турецькі паляниці вдома так, щоб вони не відрізнялися від оригінальних. А начинку обирайте на власний смак.

Рецепт турецьких паляниць

Час: від 60 – 120 хвилин

від 60 – 120 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 350 грамів борошна;

– 200 мілілітрів окропу;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 столові ложки олії.

Приготування:

Розчиніть в окропі сіль.

Влийте олію та додайте просіяне борошно.

Замісіть еластичне тісто. Накрийте його шаром харчової плівки та залишіть на 20 хвилин "відпочити".

Присипте тісто борошном та знову вимішайте.

Розділіть тісто на 8 частин та кожну з них розкачайте колом (розмір звичайного блюдця).

Обсмажте паляниці на сухій та розігрітій сковорідці по 1 хвилині з кожного боку.

Щоб паляниця вийшла пустою всередині, обсмажуйте її тричі.

Рецепт начинки для турецької паляниці



Паляниця з начинкою / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти:

– 300 грамів курячого філе або стегна без кістки;

– готовий маринад для курки з ананасом та спеціями карі;

– улюблені овочі.

Приготування:

Замаринуйте курочку в маринаді та відправте в холод на 2 години.

Випікайте курочку в маринаді протягом 20 хвилин в розігрітій до 200 градусів духовці.

Готове м'ясо наріжте довільними шматочками.

Обережно розріжте паляницю з одного боку. В середину викладіть курочку, улюблені овочі, хумус або сир.

Смачного!