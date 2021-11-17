Якщо ви хоч раз побували в Туреччині, ви точно куштували ці паляниці. Вони надзвичайно смачні з пустою серединкою. Їх можна начиняти будь-якими інгредієнтами: сир, помідори, курочка, хумус чи улюблена зелень та подавати на сніданок або перекус.
Читайте також Легко, швидко й зі смаком: топ-3 незвичні страви з курки, що полонять усю родину
Ми навчимо вас, як правильно приготувати турецькі паляниці вдома так, щоб вони не відрізнялися від оригінальних. А начинку обирайте на власний смак.
Рецепт турецьких паляниць
- Час: від 60 – 120 хвилин
- Порції: 8
Приготування:
- Розчиніть в окропі сіль.
- Влийте олію та додайте просіяне борошно.
- Замісіть еластичне тісто. Накрийте його шаром харчової плівки та залишіть на 20 хвилин "відпочити".
- Присипте тісто борошном та знову вимішайте.
- Розділіть тісто на 8 частин та кожну з них розкачайте колом (розмір звичайного блюдця).
- Обсмажте паляниці на сухій та розігрітій сковорідці по 1 хвилині з кожного боку.
- Щоб паляниця вийшла пустою всередині, обсмажуйте її тричі.
Рецепт начинки для турецької паляниці
Паляниця з начинкою / Фото Яни Станішевської
Приготування:
- Замаринуйте курочку в маринаді та відправте в холод на 2 години.
- Випікайте курочку в маринаді протягом 20 хвилин в розігрітій до 200 градусів духовці.
- Готове м'ясо наріжте довільними шматочками.
- Обережно розріжте паляницю з одного боку. В середину викладіть курочку, улюблені овочі, хумус або сир.
Смачного!