Печем турецкие лепешки: проверенный рецепт Яны Станишевской
Источник:инстаграм Яны Станишевской
Приготовьте дома настоящие турецкие лепешки по рецепту украинского блогера Яны Станишевской. Технология заварного теста – очень простая, с ней справится даже новичок.
Если вы хоть раз были в Турции, то, конечно же, пробовали эти удивительно вкусные лепешки с "кармашком" внутри. Начиняют их чем угодно: сыром, помидорами, курицей, хумусом, любимой зеленью – и подают на завтрак или в качестве перекуса.
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Мы научим вас готовить турецкие лепешки так, что их будет не отличить от оригинальных. А начинку выбирайте на свой вкус.
Рецепт турецких лепешек
- Время: от 60 – 120 минут
- Порции: 8
– 350 граммов муки;
– 200 миллилитров кипятка;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 столовых ложки масла.
Приготовление:
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Растворите в кипятке соль.
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Влейте масло и добавьте просеянную муку.
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Замесите эластичное тесто. Накройте его слоем пищевой пленки и оставьте на 20 минут "отдохнуть".
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Присыпьте тесто мукой и снова вымешайте.
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Разделите тесто на 8 частей и каждую из них раскатайте кругом (размер обычного блюдца).
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Обжарьте лепешки на сухой и разогретой сковороде по 1 минуте с каждой стороны.
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Чтобы лепешка получилась пустой внутри, обжаривайте ее трижды.
Рецепт начинки для турецкой лепешки
Лепешка с начинкой / Фото Яны СтанишевскойИнгредиенты:
– 300 граммов куриного филе или бедра без кости;
– готовый маринад для курицы с ананасом и специями карри;
– любимые овощи.
Приготовление:
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Замаринуйте курицу в маринаде и отправьте в холод на 2 часа.
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Выпекайте курочку в маринаде в течение 20 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
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Готовое мясо нашинкуйте произвольными кусочками.
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Осторожно разрежьте лепешку с одной стороны. Внутрь выложите курочку, любимые овощи, хумус или творог.
Приятного аппетита!