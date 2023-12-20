Тушеная рыба на Сочельник: как вкусно приготовить, чтобы понравилось всем
20 декабря 2023, 08:54Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Рыба – одно из обязательных двенадцати блюд в Сочельник. Есть много рецептов ее приготовления, но получить непревзойденный вкус позволит только правильный рецепт.
Такое простое блюдо, как тушеная рыба, способен приготовить каждый. Только несколько дополнительных ингредиентов – и вы превратите свое блюдо в шедевр.
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Рецепт рыбы на сочельник
Время: 1 час
- Порций: 6
– 800 грамм филе белой рыбы (хек, дорада, минтай);
– 2 моркови;
– 100 грамм петрушки;
– 100 грамм сельдерея;
– 1 большая луковица;
– 1 маленький лук-порей (белая часть);
– 1,5 стакана кипятка;
– специи: 1 чайная ложка соли, 3 душистых перца, 1 лавровый лист, по полчайной ложки: черного перца, сладкой паприки, базилика, орегано;
– 100 грамм томатной пасты;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Рыбу нарежьте кусочками, посыпьте солью и перцем и отложите.
- Морковь, петрушку и сельдерей почистите и натрите на крупной терке для овощей.
- Выложите в кастрюлю, залейте кипятком и посолите.
- Варите 15 – 20 минут под открытой крышкой. В конце добавьте душистый перец и лавровый лист.
- Пока варятся овощи, можно обжарить рыбу: обвалять ее в муке и обжарьте порциями до золотистого цвета в разогретом масле.
- Вылейте немного воды (примерно полстакана) и вмешайте в него томатную пасту.
- Лук и лук-порей нарежьте полукольцами и обжарьте на сковороде с растительным маслом, добавьте сваренные овощи, немного бульона в котором они варились, томатную пасту перемешайте и дайте немного покипеть.
- Приправьте по вкусу солью, перцем, паприкой, базиликом и орегано.
- На жареную рыбу в стеклянной или керамической посуде выложите горячие овощи.
- Лучше готовить блюдо заранее, чтобы оно приобрело вкус.