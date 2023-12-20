Такое простое блюдо, как тушеная рыба, способен приготовить каждый. Только несколько дополнительных ингредиентов – и вы превратите свое блюдо в шедевр.

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Рецепт рыбы на сочельник

  • Время: 1 час

  • Порций: 6

Это очень вкусно / Фото kwestia smaku

Приготовление:

  1. Рыбу нарежьте кусочками, посыпьте солью и перцем и отложите.
  2. Морковь, петрушку и сельдерей почистите и натрите на крупной терке для овощей.
  3. Выложите в кастрюлю, залейте кипятком и посолите.
  4. Варите 15 – 20 минут под открытой крышкой. В конце добавьте душистый перец и лавровый лист.
  5. Пока варятся овощи, можно обжарить рыбу: обвалять ее в муке и обжарьте порциями до золотистого цвета в разогретом масле.
  6. Вылейте немного воды (примерно полстакана) и вмешайте в него томатную пасту.
  7. Лук и лук-порей нарежьте полукольцами и обжарьте на сковороде с растительным маслом, добавьте сваренные овощи, немного бульона в котором они варились, томатную пасту перемешайте и дайте немного покипеть.
  8. Приправьте по вкусу солью, перцем, паприкой, базиликом и орегано.
  9. На жареную рыбу в стеклянной или керамической посуде выложите горячие овощи.
  10. Лучше готовить блюдо заранее, чтобы оно приобрело вкус.