Среди зимних праздничных вкусностей особое место занимают вареники с капустой – ароматное, нежное и вкусное блюдо. Они украшают праздничный стол и переполняют сердце воспоминаниями о бабушкином доме и детстве.
Интересно Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое захочется приготовить на праздники.
Рецепт вареников с капустой
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Грибы промойте, залейте холодной водой и оставьте на 6 часов или ночью.
- На следующий день доведите до кипения, добавьте очищенную морковь и варите до мягкости.
- В конце варки приправьте солью и перцем.
- Капусту отожмите и проварите в 300 миллилитрах воды до мягкости (примерно 45 минут).
- Выбросьте ее на сито и отожмите от воды.
- Обжарьте лук.
- Соедините грибы, капусту и лук.
- Ингредиенты для начинки хорошо перемешайте, все соедините, посолите и поперите.
- Для приготовления теста муку просейте в миску, добавьте соль. Сливочное масло поместите в горячую воду и растопите, постепенно вливайте в муку, перемешивая все ложкой.
- Соедините ингредиенты и выложите их на присыпанную мукой доску.
- Вымешивайте тесто примерно 10 минут, пока оно не станет гладким и мягким. Поместите тесто в миску, накройте плотно крышкой и отставьте на 30 минут.
- Разделите тесто на 4 части и раскатайте их в лепешки. Стаканом вырежьте кружочки, на середину положите начинку, сверните пополам и слепите края в вареники.
- Варите до мягкости примерно 3 минуты, но лучше всего проверить, мягкие ли они, нанизав один на шумовку и коснувшись пальцем.
- Подавайте с мелко нарезанным луком, глазированным в масле.