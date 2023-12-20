Таку просту страву як тушена риба здатен приготувати кожен. Лише кілька додаткових інгредієнтів – і ви перетворите свою страву на шедевр.

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Рецепт риби на Святвечір

  • Час: 1 година

  • Порцій: 6

Це дуже смачно / Фото kwestia smaku

Приготування:

  1. Рибу наріжте шматочками, посипте сіллю та перцем і відкладіть.
  2. Моркву, петрушку і селеру почистіть і натріть на крупній тертці для овочів.
  3. Викладіть в каструлю, залийте окропом і посоліть.
  4. Варіть 15 – 20 хвилин під відкритою кришкою. В кінці додайте запашний перець і лавровий лист.
  5. Поки варяться овочі, можна обсмажити рибу: обваляйте її в борошні і обсмажте порціями до золотистого кольору в розігрітій олії.
  6. Вилийте трохи води (приблизно пів склянки) і вмішайте в нього томатну пасту.
  7. Цибулю і цибулю-порей наріжте півкільцями і обсмажте на сковороді з олією, додайте зварені овочі, трішки бульйону у якому вони варилися, томатну пасту перемішайте і дайте трішки покипіти.
  8. Приправте до смаку сіллю, перцем, паприкою, базиліком і орегано.
  9. На смажену рибу в скляному або керамічному посуді викладіть гарячі овочі.
  10. Найкраще готувати страву заздалегідь, щоб вона набула смаку.