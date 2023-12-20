Таку просту страву як тушена риба здатен приготувати кожен. Лише кілька додаткових інгредієнтів – і ви перетворите свою страву на шедевр.

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Рецепт риби на Святвечір

Час : 1 година

Порцій: 6

Це дуже смачно / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:

– 800 грамів філе білої риби (хек, дорада, минтай);

– 2 моркви;

– 100 грамів петрушки;

– 100 грамів селери;

– 1 велика цибулина;

– 1 маленька цибуля-порей (біла частина);

– 1,5 склянки окропу;

– спеції: 1 чайна ложка солі, 3 запашних перці, 1 лавровий лист, по пів чайної ложки: чорного перцю, солодкої паприки, базиліка, орегано;

– 100 грамів томатної пасти;

– олія для смаження.

Приготування:

Рибу наріжте шматочками, посипте сіллю та перцем і відкладіть. Моркву, петрушку і селеру почистіть і натріть на крупній тертці для овочів. Викладіть в каструлю, залийте окропом і посоліть. Варіть 15 – 20 хвилин під відкритою кришкою. В кінці додайте запашний перець і лавровий лист. Поки варяться овочі, можна обсмажити рибу: обваляйте її в борошні і обсмажте порціями до золотистого кольору в розігрітій олії. Вилийте трохи води (приблизно пів склянки) і вмішайте в нього томатну пасту. Цибулю і цибулю-порей наріжте півкільцями і обсмажте на сковороді з олією, додайте зварені овочі, трішки бульйону у якому вони варилися, томатну пасту перемішайте і дайте трішки покипіти. Приправте до смаку сіллю, перцем, паприкою, базиліком і орегано. На смажену рибу в скляному або керамічному посуді викладіть гарячі овочі. Найкраще готувати страву заздалегідь, щоб вона набула смаку.

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