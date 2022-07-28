Как приготовить тушонку дома: рецепт из курятины от Евгения Клопотенко

В мирное время тушеную тушу брали на рыбалке или ночлеге в кемпинге на природе, ведь это так удобно и выгодно. Сегодня удобно иметь несколько баночек впрок, поэтому рекомендуем практический пошаговый рецепт приготовления домашней тушонки из курятины.

Тушонка – удобная и выгодная консервация мяса, которая может храниться дома. Среди безоговорочных бонусов тушенки – мясо не нужно держать в морозильнике или холодильнике. Достаточно тёмного, прохладного места.

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Ее можно взять с собой на ужин в бомбоубежище, отправить по почте родным или поделиться с украинскими защитниками. Тушеное мясо всегда готово к употреблению как подогретым, так и охлажденным. Можно добавлять мясную тушонку к картофелю, любой крупе или макаронам.

Рецепт куриной тушонки

Время: 2 часа

2 часа Порции: 3 банка по 600 грамм

– 2 килограмма куриного мяса;– 1 средний репчатый лук;– 1 большая морковь;– 100 граммов корня сельдерея;– 2 лавровых листа;– 5 горошин черного перца;– 3 горошины душистого перца;– 2 столовые ложки соли.

Приготовление:

Подготовьте большую кастрюлю. Положите туда куриное мясо – это может быть филе, голени, окорочка. Залейте их водой на 3 сантиметра выше уровня мяса и доведите до кипения. Первую воду слейте, а мясо тщательно промойте и снова положите в кастрюлю.

Добавьте очищенный от кожи и шелухи лук и морковь. Предварительно разрежьте их пополам. Если есть, то добавьте очищенный корень сельдерея, пастернака или петрушки. Добавьте 2 лавровых листа, 5 горошин черного и 3 горошины душистого перца.

Снова залейте все водой, как и в прошлый раз. Добавьте соль и перемешайте. Доведите до кипения, а затем убавьте огонь до среднего. Варить 40 минут без крышки.

Достаньте мясо курицы из кастрюли, дайте ему немного остыть и с помощью ножа и вилки аккуратно выньте из голеней и бедер все кости, хрящи и кожуру. Извлеките из бульона морковь, лук и корни.

Все мясо переведите снова в кастрюлю и варите еще 20 минут на среднем огне.

Подготовьте стеклянные банки для стерилизации. Простерилизуйте проверенным путем.

Выложите мясо и немного бульона в каждую банку. Специи по желанию. Сразу тщательно закручивайте банку крышкой. Когда банки остынут, поставьте тушеную тушу в темное прохладное место. Срок годности – до двух недель.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления домашней тушонки из курицы: