Тушонка (тушкованка) – зручна та вигідна консервація м'яса, яка може зберігатися вдома. Серед беззаперечних бонусів тушонки – м’ясо не треба тримати в морозилці чи холодильнику. Достатньо темного, прохолодного місця.

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Її можна взяти з собою на вечерю у бомбосховище, відправити поштою рідним або поділитися з українськими захисниками. Тушковане м’ясо завжди готове до вживання як підігрітим, так і охолодженим. Можна додавати м’ясну тушкованку до картоплі, будь-який круп чи макаронів.

Рецепт курячої тушонки

Час: 2 години

2 години Порції: 3 банки по 600 грамів

Інгредієнти:

– 2 кілограми курячого м'яса;

– 1 середня ріпчаста цибуля;

– 1 велика морква;

– 100 грамів кореня селери;

– 2 лаврові листи;

– 5 горошин чорного перцю;

– 3 горошини духмяного перцю;

– 2 столові ложки солі.

Приготування:

Підготуйте велику каструлю. Покладіть туди куряче м'ясо – це може бути філе, гомілки, стегенця. Залийте їх водою на 3 сантиметри вище рівня м'яса та доведіть до кипіння. Першу воду злийте, а м’ясо старанно промийте та знову покладіть у каструлю.

Додайте очищену від шкіри та лушпиння цибулю та моркву. Попередньо розріжте їх навпіл. Якщо маєте, то додайте очищений корінь селери, пастернаку чи петрушки. Додайте 2 лаврових листи, 5 горошин чорного та 3 горошини духмяного перцю.

Знову залийте все водою, як і попереднього разу. Додайте сіль та перемішайте. Доведіть до кипіння, а потім зменште вогонь до середнього. Варіть 40 хвилин без кришки.

Дістаньте м'ясо курки з каструлі, дайте йому трохи охолонути та за допомогою ножа й виделки акуратно повиймайте з гомілок і стегон всі кістки, хрящі та шкірку. Витягніть з бульйону моркву, цибулю та коріння.

Усе м’ясо перекладіть знову до каструлі та варіть ще 20 хвилин на середньому вогні.

Підготуйте скляні банки для стерилізації. Простерилізуйте перевіреним шляхом.

Викладіть м'ясо та трішки бульйону у кожну банку. Спеції за бажанням. Одразу ретельно закручуйте банку кришкою. Коли банки охолонуть, поставте тушкованку в темне прохолодне місце. Термін придатності – до двох тижнів.

Смачного!

Відеорецепт приготування домашньої тушкованки з курки: