Тушонка (тушкованка) – зручна та вигідна консервація м'яса, яка може зберігатися вдома. Серед беззаперечних бонусів тушонки – м’ясо не треба тримати в морозилці чи холодильнику. Достатньо темного, прохолодного місця.
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Її можна взяти з собою на вечерю у бомбосховище, відправити поштою рідним або поділитися з українськими захисниками. Тушковане м’ясо завжди готове до вживання як підігрітим, так і охолодженим. Можна додавати м’ясну тушкованку до картоплі, будь-який круп чи макаронів.
Рецепт курячої тушонки
- Час: 2 години
- Порції: 3 банки по 600 грамів
Приготування:
- Підготуйте велику каструлю. Покладіть туди куряче м'ясо – це може бути філе, гомілки, стегенця. Залийте їх водою на 3 сантиметри вище рівня м'яса та доведіть до кипіння. Першу воду злийте, а м’ясо старанно промийте та знову покладіть у каструлю.
- Додайте очищену від шкіри та лушпиння цибулю та моркву. Попередньо розріжте їх навпіл. Якщо маєте, то додайте очищений корінь селери, пастернаку чи петрушки. Додайте 2 лаврових листи, 5 горошин чорного та 3 горошини духмяного перцю.
- Знову залийте все водою, як і попереднього разу. Додайте сіль та перемішайте. Доведіть до кипіння, а потім зменште вогонь до середнього. Варіть 40 хвилин без кришки.
- Дістаньте м'ясо курки з каструлі, дайте йому трохи охолонути та за допомогою ножа й виделки акуратно повиймайте з гомілок і стегон всі кістки, хрящі та шкірку. Витягніть з бульйону моркву, цибулю та коріння.
- Усе м’ясо перекладіть знову до каструлі та варіть ще 20 хвилин на середньому вогні.
- Підготуйте скляні банки для стерилізації. Простерилізуйте перевіреним шляхом.
- Викладіть м'ясо та трішки бульйону у кожну банку. Спеції за бажанням. Одразу ретельно закручуйте банку кришкою. Коли банки охолонуть, поставте тушкованку в темне прохолодне місце. Термін придатності – до двох тижнів.
Смачного!
Відеорецепт приготування домашньої тушкованки з курки: