Как приготовить тыкву как полуфабрикат: рецепт и советы шеф-повара Ярославского
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Осенью особенно актуальны разнообразные блюда из тыквы. Чтобы не тратить много времени на приготовление, мы предлагаем вам заранее подготовить полуфабрикат из тыквы. Из него можно быстро сделать крем-суп, кашу или десерт.
Полуфабрикат из тыквы можно приготовить выбрав продукт любого сорта. Владимир Ярославский выбрал "Ромашку", но также очень вкусные и сорта: "Гитара" или "Хоккайдо".
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Главное, чтобы сама тыква была сладкой и ароматной, если она не вкусная – лучше не готовьте ее.
Рецепт полуфабриката из тыквы (пюре)
- Время: 60 минут
- Порции: 2 – 3
Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского
– тыква;
– оливковое масло;
– любимые специи.
Приготовление:
- Вымойте и почистите тыкву от кожуры и семян. Нарежьте ее средними кусками.
Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского
- Переложите кусочки тыквы на противень покрытый слоем пергамента.
Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского
- Полейте его маслом и посыпьте любимыми специями (тимьян, розмарин, шалфей).
- Накройте его слоем фольги и выпекайте в духовке с режимом "Конвекция" в течение 30 минут при температуре 180 – 190 градусов.
- Выньте противень из духовки, снимите фольгу и выпекайте тыкву еще 10 – 15 минут при 170 градусах. Так вы выпарите лишнюю влагу.
Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского
- Готовую тыкву охладите при комнатной температуре.
Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского
- Перебейте кусочки тыквы в пюре.
Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского
- Разложите тыквенное пюре в пищевые контейнеры и храните в холодильнике в течение 4 – 5 дней. Приятного аппетита!