Напівфабрикат із гарбуза можна приготувати обравши продукт будь-якого сорту. Володимир Ярославський обрав "Ромашку", але чудово смакують також і сорти: "Гітара" чи "Хоккайдо".
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Головне, щоб сам гарбуз був солодким і ароматним, якщо він не смачний – краще не готуйте його.
Рецепт напівфабрикату з гарбуза (пюре)
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2 – 3
Напівфабрикат з гарбуза / Фото Володимира Ярославського
Приготування:
- Помийте та почистіть гарбуз від шкірки та насіння. Наріжте його середніми шматками.
Напівфабрикат з гарбуза / Фото Володимира Ярославського
- Перекладіть шматочки гарбуза на деко вкрите шаром пергаменту.
Напівфабрикат з гарбуза / Фото Володимира Ярославського
- Полийте його олією та посипте улюбленими спеціями (чебрець, розмарин, шавлія).
- Накрийте його шаром фольги та випікайте в духовці з режимом "Конвекція" протягом 30 хвилин при температурі 180 – 190 градусів.
- Вийміть деко з духовки, зніміть фольгу та випікайте гарбуз ще 10 – 15 хвилин при 170 градусах. Так ви випаруєте зайву вологу.
Напівфабрикат з гарбуза / Фото Володимира Ярославського
- Готовий гарбуз охолодіть при кімнатній температурі.
Напівфабрикат з гарбуза / Фото Володимира Ярославського
- Перебийте шматочки гарбуза в пюре.
Напівфабрикат з гарбуза / Фото Володимира Ярославського
- Розкладіть гарбузове пюре в харчові контейнери та зберігайте в холодильнику протягом 4 – 5 днів. Смачного!