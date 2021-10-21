Полуфабрикат из тыквы можно приготовить выбрав продукт любого сорта. Владимир Ярославский выбрал "Ромашку", но также очень вкусные и сорта: "Гитара" или "Хоккайдо".
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Главное, чтобы сама тыква была сладкой и ароматной, если она не вкусная – лучше не готовьте ее.
Рецепт полуфабриката из тыквы (пюре)
- Время: 60 минут
- Порции: 2 – 3
Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского
Приготовление:
- Вымойте и почистите тыкву от кожуры и семян. Нарежьте ее средними кусками.
Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского
- Переложите кусочки тыквы на противень покрытый слоем пергамента.
Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского
- Полейте его маслом и посыпьте любимыми специями (тимьян, розмарин, шалфей).
- Накройте его слоем фольги и выпекайте в духовке с режимом "Конвекция" в течение 30 минут при температуре 180 – 190 градусов.
- Выньте противень из духовки, снимите фольгу и выпекайте тыкву еще 10 – 15 минут при 170 градусах. Так вы выпарите лишнюю влагу.
Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского
- Готовую тыкву охладите при комнатной температуре.
Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского
- Перебейте кусочки тыквы в пюре.
Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского
- Разложите тыквенное пюре в пищевые контейнеры и храните в холодильнике в течение 4 – 5 дней. Приятного аппетита!