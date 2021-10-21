Полуфабрикат из тыквы можно приготовить выбрав продукт любого сорта. Владимир Ярославский выбрал "Ромашку", но также очень вкусные и сорта: "Гитара" или "Хоккайдо".

Читайте также Bocuse d'or Ukraine: как под Киевом испытывали лучших поваров Украины

Главное, чтобы сама тыква была сладкой и ароматной, если она не вкусная – лучше не готовьте ее.

Рецепт полуфабриката из тыквы (пюре)

  • Время: 60 минут
  • Порции: 2 – 3


Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского

Приготовление:

  1. Вымойте и почистите тыкву от кожуры и семян. Нарежьте ее средними кусками.


Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского

  1. Переложите кусочки тыквы на противень покрытый слоем пергамента.


Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского

  1. Полейте его маслом и посыпьте любимыми специями (тимьян, розмарин, шалфей).
  2. Накройте его слоем фольги и выпекайте в духовке с режимом "Конвекция" в течение 30 минут при температуре 180 – 190 градусов.
  3. Выньте противень из духовки, снимите фольгу и выпекайте тыкву еще 10 – 15 минут при 170 градусах. Так вы выпарите лишнюю влагу.


Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского

  1. Готовую тыкву охладите при комнатной температуре.


Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского

  1. Перебейте кусочки тыквы в пюре.


Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского

  1. Разложите тыквенное пюре в пищевые контейнеры и храните в холодильнике в течение 4 – 5 дней. Приятного аппетита!