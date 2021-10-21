Полуфабрикат из тыквы можно приготовить выбрав продукт любого сорта. Владимир Ярославский выбрал "Ромашку", но также очень вкусные и сорта: "Гитара" или "Хоккайдо".

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Главное, чтобы сама тыква была сладкой и ароматной, если она не вкусная – лучше не готовьте ее.

Рецепт полуфабриката из тыквы (пюре)

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 2 – 3



Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского

Ингредиенты:

– тыква;

– оливковое масло;

– любимые специи.

Приготовление:

Вымойте и почистите тыкву от кожуры и семян. Нарежьте ее средними кусками.



Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского

Переложите кусочки тыквы на противень покрытый слоем пергамента.



Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского

Полейте его маслом и посыпьте любимыми специями (тимьян, розмарин, шалфей).

Накройте его слоем фольги и выпекайте в духовке с режимом "Конвекция" в течение 30 минут при температуре 180 – 190 градусов.

Выньте противень из духовки, снимите фольгу и выпекайте тыкву еще 10 – 15 минут при 170 градусах. Так вы выпарите лишнюю влагу.



Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского

Готовую тыкву охладите при комнатной температуре.



Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского

Перебейте кусочки тыквы в пюре.



Полуфабрикат из тыквы / Фото Владимира Ярославского