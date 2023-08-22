Для того чтобы утка получилась мягкой и нежной, ее следует вымочить в маринаде. Это мясо прекрасно подходит с разнообразными фруктами. Яблоки, перчики и апельсины стали классической начинкой для этого блюда.

Интересно Сочный куриный фарш с любимыми овощами: готовим запеканку по простому рецепту

Рецепт утки в духовке

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Вкусно для всей семьи​ / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 1 утка;

– 5 яблок;

– 40 грамм соли;

– 5 грамм перца;

– 5 грамм майорана;

– 30 грамм осветленного сливочного масла.

Приготовление:

Утку промойте. Выложите в миску, залейте холодной водой. Добавьте на каждый литр воды 1 столовую ложку соли.

Оставьте в холодном месте на ночь.

Перед запеканием утку обсушите.

Изнутри и снаружи щедро натрите майораном и перцем.

Яблоки нарежьте кусочками.

Смешайте с майораном, начините утку. Сшейте птицу хлопчатобумажными нитями.

Поместите утку в смазанную маслом форму для запекания.

Поставьте в духовку, разогретую до 170 – 90 градусов.

Медленно увеличивайте температуру до 220 градусов, пока утка не подрумянится.

Убавьте температуру до 180 градусов, добавьте остальные нарезанные яблоки с майораном и накройте крышкой. На этом этапе можно добавить апельсины.

Запекайте птицу, поливая соусом для зажарки каждые 10 минут.

Блюдо готово, когда при прокалывании ножом из мяса не выделяется сок.

Как приготовить вкусную утку

Кроме яблок для жареной утки рекомендуем также дольки апельсина – цедру цитрусовых следует тщательно почистить. Сладкий апельсиновый сок идеально подчеркнет этот вид птицы. В середине приготовления утку можно перевернуть. Жареную утку с яблоками можно готовить в жаровне или в жаропрочной посуде (без крышки).

Необычайно вкусное мясо от украинского военного – пошаговый рецепт.