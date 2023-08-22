Для того чтобы утка получилась мягкой и нежной, ее следует вымочить в маринаде. Это мясо прекрасно подходит с разнообразными фруктами. Яблоки, перчики и апельсины стали классической начинкой для этого блюда.
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Рецепт утки в духовке
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Вкусно для всей семьи / Фото unsplash
Приготовление:
- Утку промойте. Выложите в миску, залейте холодной водой. Добавьте на каждый литр воды 1 столовую ложку соли.
- Оставьте в холодном месте на ночь.
- Перед запеканием утку обсушите.
- Изнутри и снаружи щедро натрите майораном и перцем.
- Яблоки нарежьте кусочками.
- Смешайте с майораном, начините утку. Сшейте птицу хлопчатобумажными нитями.
- Поместите утку в смазанную маслом форму для запекания.
- Поставьте в духовку, разогретую до 170 – 90 градусов.
- Медленно увеличивайте температуру до 220 градусов, пока утка не подрумянится.
- Убавьте температуру до 180 градусов, добавьте остальные нарезанные яблоки с майораном и накройте крышкой. На этом этапе можно добавить апельсины.
- Запекайте птицу, поливая соусом для зажарки каждые 10 минут.
- Блюдо готово, когда при прокалывании ножом из мяса не выделяется сок.
Как приготовить вкусную утку
- Кроме яблок для жареной утки рекомендуем также дольки апельсина – цедру цитрусовых следует тщательно почистить. Сладкий апельсиновый сок идеально подчеркнет этот вид птицы.
- В середине приготовления утку можно перевернуть.
- Жареную утку с яблоками можно готовить в жаровне или в жаропрочной посуде (без крышки).