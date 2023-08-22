Для того чтобы утка получилась мягкой и нежной, ее следует вымочить в маринаде. Это мясо прекрасно подходит с разнообразными фруктами. Яблоки, перчики и апельсины стали классической начинкой для этого блюда.

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Рецепт утки в духовке

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Вкусно для всей семьи​ / Фото unsplash

Приготовление:

  • Утку промойте. Выложите в миску, залейте холодной водой. Добавьте на каждый литр воды 1 столовую ложку соли.
  • Оставьте в холодном месте на ночь.
  • Перед запеканием утку обсушите.
  • Изнутри и снаружи щедро натрите майораном и перцем.
  • Яблоки нарежьте кусочками.
  • Смешайте с майораном, начините утку. Сшейте птицу хлопчатобумажными нитями.
  • Поместите утку в смазанную маслом форму для запекания.
  • Поставьте в духовку, разогретую до 170 – 90 градусов.
  • Медленно увеличивайте температуру до 220 градусов, пока утка не подрумянится.
  • Убавьте температуру до 180 градусов, добавьте остальные нарезанные яблоки с майораном и накройте крышкой. На этом этапе можно добавить апельсины.
  • Запекайте птицу, поливая соусом для зажарки каждые 10 минут.
  • Блюдо готово, когда при прокалывании ножом из мяса не выделяется сок.

Как приготовить вкусную утку

  1. Кроме яблок для жареной утки рекомендуем также дольки апельсина – цедру цитрусовых следует тщательно почистить. Сладкий апельсиновый сок идеально подчеркнет этот вид птицы.
  2. В середине приготовления утку можно перевернуть.
  3. Жареную утку с яблоками можно готовить в жаровне или в жаропрочной посуде (без крышки).