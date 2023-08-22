Для того, щоб качка вийшла мякою та ніжною, її слід вимочити у маринаді. Це м'ясо чудово смакує із різноманітними фруктами. Яблука, перчики та апельсини вже стали класичною начинкою для цієї страви.

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Рецепт качки у духовці

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Смачно для всієї сім'ї / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 1 качка;

– 5 яблук;

– 40 грамів солі;

– 5 грамів перцю;

– 5 грамів майорану;

– 30 грамів освітленого вершкового масла.

Приготування:

Качку промийте. Викладіть в миску, залийте холодною водою. Додайте на кожен літр води 1 столову ложку солі.

Залиште в прохолодному місці на ніч.

Перед запіканням качку обсушіть.

Зсередини та зовні щедро натріть майораном і перцем.

Яблука наріжте шматочками.

Змішати з майораном, начиніть качку. Зшийте птицю бавовняними нитками.

Помістіть качку в змащену маслом форму для запікання.

Поставте в духовку, розігріту до 170 – 90 градусів.

Повільно збільшуйте температуру до 220 градусів, поки качка не підрум’яниться.

Зменшіть температуру до 180 градусів, додайте решту нарізаних яблук з майораном і накрийте кришкою. На цьому етапі за бажанням можна додати апельсини.

Запікайте птицю, поливаючи соусом для засмажки кожні 10 хвилин.

Страва готова, коли при проколюванні ножем з м’яса не виділяється сік.

Як приготувати смачну качку

Крім яблук для смаженої качки рекомендуємо також часточки апельсина – цедру цитрусових слід ретельно почистити. Солодкий апельсиновий сік ідеально підкреслить цей вид птиці. В середині приготування качку можна перевернути. Смажену качку з яблуками можна готувати в жаровні або в жароміцному посуді (без кришки).

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