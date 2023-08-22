Для того, щоб качка вийшла мякою та ніжною, її слід вимочити у маринаді. Це м'ясо чудово смакує із різноманітними фруктами. Яблука, перчики та апельсини вже стали класичною начинкою для цієї страви.
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Рецепт качки у духовці
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Смачно для всієї сім'ї / Фото unsplash
Приготування:
- Качку промийте. Викладіть в миску, залийте холодною водою. Додайте на кожен літр води 1 столову ложку солі.
- Залиште в прохолодному місці на ніч.
- Перед запіканням качку обсушіть.
- Зсередини та зовні щедро натріть майораном і перцем.
- Яблука наріжте шматочками.
- Змішати з майораном, начиніть качку. Зшийте птицю бавовняними нитками.
- Помістіть качку в змащену маслом форму для запікання.
- Поставте в духовку, розігріту до 170 – 90 градусів.
- Повільно збільшуйте температуру до 220 градусів, поки качка не підрум’яниться.
- Зменшіть температуру до 180 градусів, додайте решту нарізаних яблук з майораном і накрийте кришкою. На цьому етапі за бажанням можна додати апельсини.
- Запікайте птицю, поливаючи соусом для засмажки кожні 10 хвилин.
- Страва готова, коли при проколюванні ножем з м’яса не виділяється сік.
Як приготувати смачну качку
- Крім яблук для смаженої качки рекомендуємо також часточки апельсина – цедру цитрусових слід ретельно почистити. Солодкий апельсиновий сік ідеально підкреслить цей вид птиці.
- В середині приготування качку можна перевернути.
- Смажену качку з яблуками можна готувати в жаровні або в жароміцному посуді (без кришки).