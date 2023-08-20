Вкусные блюда – это то, что дарит мгновение уюта и наслаждения. Это особенно нужно нашим защитникам, ежедневно рискующим своей жизнью. Военный с передовой каждый день готовит для себя и собратьев и делится кулинарными секретами с подписчиками.
Интересно Сочный куриный фарш с любимыми овощами: готовим запеканку по простому рецепту
Рецепт свинного ошейка от украинского военного
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Свинину разрежьте на порционные куски.
- Отбейте их молотком для мяса.
- Посолите и поперчите по обе стороны.
- Выложите мясо на раскаленную сковороду и обжаривайте до хрустящей корочки.
- Уберите мясо из сковороды, выложите на нее масло и чеснок.
- В отдельной тарелке смешайте мед и соевый соус.
- На сковороду к чесноку выложите мясо и полейте соусом, тушите, пока соус не закарамелизируется.
- Подавайте с любимым гарниром.