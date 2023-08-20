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Рецепт свинного ошейка от украинского военного

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  • Свинину разрежьте на порционные куски.
  • Отбейте их молотком для мяса.
  • Посолите и поперчите по обе стороны.
  • Выложите мясо на раскаленную сковороду и обжаривайте до хрустящей корочки.
  • Уберите мясо из сковороды, выложите на нее масло и чеснок.
  • В отдельной тарелке смешайте мед и соевый соус.
  • На сковороду к чесноку выложите мясо и полейте соусом, тушите, пока соус не закарамелизируется.
  • Подавайте с любимым гарниром.