С чем совмещать утку: рецепт праздничного салата
Источник:инстаграмм Вали Саенко
Украинский шеф-повар Валентина Саенко поделилась с читателями рецептом свежего салата с утиной грудкой. Девушка охотно раскрыла все нюансы и секреты приготовления этого нежного продукта.
Если вы никогда не брались за приготовление утки по неуверенности в конечном итоге – отложите сомнения в сторону.
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На самом деле термический процесс – главный этап. Нужно правильно вытопить жир из кожуры, сделать ее хрустящей, тогда утка будет непревзойденной.
Другой важный нюанс – знать, с чем сочетается мясо. По этому рецепту вы сможете приготовить свой идеальный салат и еще более идеальную утиную грудку.
Такую утку можно просто приготовить как основное блюдо к любому гарниру: пюре, овощам или даже ризотто.
Рецепт салата из утки
- Время: 30 минут
- Порции: 1
– утиная грудка;
– мед;
– соевый соус;
– горчица;
– пучок руколы;
– 5 штук томатов черри;
– 30 – 50 граммов голубого сыра;
– 1 инжир.
Для соуса:
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– ¼ столовой ложки дижонской горчицы;
– пол столовой ложки меда.
Приготовление:
- Утиную грудку зачищаем, отрезаем лишний жир, надрезаем кожу горизонтально, стараясь не задевать мясо и сделать таких надрезов как можно больше. Легче это сделать с подмороженной грудкой.
- Для маринада утки смешиваем соевый соус, горчицу и мед. Еще вкусно добавить немного апельсинового сока, веточку тимьяна и зубчик чеснока (целый, но раздавленный). Маринуем ее примерно 30 – 40 минут.
- Жарим комок кожей вниз на холодной сковороде. С двух сторон доводим до румяности. Далее утку перекладываем на лист для запекания и печем 12 минут при 200 градусах.
- Для салата все нарезаем и смешиваем вместе с соусом. Инжир можно заменить на любую ягоду или грушу, апельсин или хурму. Также еще вкусно добавить немного фиников.
- Готовую утку нарезаем тонкими ломтиками и выкладываем сверху готового салата.
Приятного тебе аппетита!