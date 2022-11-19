С чем совмещать утку: рецепт праздничного салата

Украинский шеф-повар Валентина Саенко поделилась с читателями рецептом свежего салата с утиной грудкой. Девушка охотно раскрыла все нюансы и секреты приготовления этого нежного продукта.

Если вы никогда не брались за приготовление утки по неуверенности в конечном итоге – отложите сомнения в сторону.

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На самом деле термический процесс – главный этап. Нужно правильно вытопить жир из кожуры, сделать ее хрустящей, тогда утка будет непревзойденной.

Другой важный нюанс – знать, с чем сочетается мясо. По этому рецепту вы сможете приготовить свой идеальный салат и еще более идеальную утиную грудку.

Такую утку можно просто приготовить как основное блюдо к любому гарниру: пюре, овощам или даже ризотто.

Рецепт салата из утки

Время: 30 минут

30 минут Порции: 1

– утиная грудка;– мед;– соевый соус;– горчица;– пучок руколы;– 5 штук томатов черри;– 30 – 50 граммов голубого сыра;– 1 инжир.– 1 столовая ложка соевого соуса;– ¼ столовой ложки дижонской горчицы;– пол столовой ложки меда.

Приготовление:

Утиную грудку зачищаем, отрезаем лишний жир, надрезаем кожу горизонтально, стараясь не задевать мясо и сделать таких надрезов как можно больше. Легче это сделать с подмороженной грудкой.

Для маринада утки смешиваем соевый соус, горчицу и мед. Еще вкусно добавить немного апельсинового сока, веточку тимьяна и зубчик чеснока (целый, но раздавленный). Маринуем ее примерно 30 – 40 минут.

Жарим комок кожей вниз на холодной сковороде. С двух сторон доводим до румяности. Далее утку перекладываем на лист для запекания и печем 12 минут при 200 градусах.

Для салата все нарезаем и смешиваем вместе с соусом. Инжир можно заменить на любую ягоду или грушу, апельсин или хурму. Также еще вкусно добавить немного фиников.

Готовую утку нарезаем тонкими ломтиками и выкладываем сверху готового салата.

Приятного тебе аппетита!