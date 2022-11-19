Якщо ви ніколи не бралися за приготування качки через невпевненість у кінцевому результаті – відкладіть сумніви в сторону.

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Насправді термічний процес – головний етап. Потрібно правильно витопити жир зі шкірки, зробити її хрумкою, тоді качка буде неперевершеною.

Інший важливий нюанс – знати з чим поєднується м'ясо. За цим рецептом ви зможете приготувати свій ідеальний салат і ще ідеальнішу качину грудку.

Таку качку можна просто приготувати як основну страву до будь-якого гарніру: пюре, овочів чи навіть різотто.

Рецепт салату з качки

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 1

Приготування:

  • Качину грудку зачищаємо, відрізаємо лишній жир, надрізаємо шкіру горизонтально, стараючись не зачіпати м’ясо і зробити таких надрізів як можна більше. Легше це зробити з підмороженою грудинкою.
  • Для маринаду качки змішуємо соєвий соус, гірчицю та мед. Ще смачно додати трішки апельсинового соку, гілочку чебрецю та зубчик часнику (цілий, але розчавлений). Маринуємо її приблизно 30 – 40 хвилин.
  • Смажимо грудку шкірою вниз на холодній сковорідці. З двох сторін доводимо до рум'яності. Далі качку перекладаємо на лист для запікання і печемо 12 хвилин при 200 градусах.
  • Для салату все нарізаємо і змішуємо разом з соусом. Інжир можна замінити на будь-яку ягоду чи грушу, апельсин або хурму. Також ще смачно додати трішки фініків.
  • Готову качку нарізаємо тоненькими скибками і викладаємо зверху готового салату.

Смачного!