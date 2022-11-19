Якщо ви ніколи не бралися за приготування качки через невпевненість у кінцевому результаті – відкладіть сумніви в сторону.

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Насправді термічний процес – головний етап. Потрібно правильно витопити жир зі шкірки, зробити її хрумкою, тоді качка буде неперевершеною.

Інший важливий нюанс – знати з чим поєднується м'ясо. За цим рецептом ви зможете приготувати свій ідеальний салат і ще ідеальнішу качину грудку.

Таку качку можна просто приготувати як основну страву до будь-якого гарніру: пюре, овочів чи навіть різотто.

Рецепт салату з качки

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– качина грудка;

– мед;

– соєвий соус;

– гірчиця;

– пучок руколи;

– 5 штук томатів чері;

– 30 – 50 грамів блакитного сиру;

– 1 інжир.

Для соусу:

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– ¼ столової ложки діжонської гірчиці;

– пів столової ложки меду.

Приготування:

Качину грудку зачищаємо, відрізаємо лишній жир, надрізаємо шкіру горизонтально, стараючись не зачіпати м’ясо і зробити таких надрізів як можна більше. Легше це зробити з підмороженою грудинкою.

Для маринаду качки змішуємо соєвий соус, гірчицю та мед. Ще смачно додати трішки апельсинового соку, гілочку чебрецю та зубчик часнику (цілий, але розчавлений). Маринуємо її приблизно 30 – 40 хвилин.

Смажимо грудку шкірою вниз на холодній сковорідці. З двох сторін доводимо до рум'яності. Далі качку перекладаємо на лист для запікання і печемо 12 хвилин при 200 градусах.

Для салату все нарізаємо і змішуємо разом з соусом. Інжир можна замінити на будь-яку ягоду чи грушу, апельсин або хурму. Також ще смачно додати трішки фініків.

Готову качку нарізаємо тоненькими скибками і викладаємо зверху готового салату.

Смачного!