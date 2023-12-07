Феерический вкус на праздничном столе: рецепт утки с апельсинами на Новый год

Настала пора праздничного сезона, а вместе с тем время удивить своих гостей чем-то особенным. Среди множества вариантов изысканных блюд особое место может занять утка с апельсинами.

Это утонченный рецепт, который не только очарует вкусовые рецепторы, но и подарит вашему ужину атмосферу роскоши и праздничности. Утка в апельсине – это действительно вкусный способ насладиться великолепной едой.

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Рецепт утки с апельсинами

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 8

– целая утка (приблизительно 2 килограмма);– 4 столовые ложки оливкового масла;– 2 апельсина;– 1 столовая ложка меда;– специи: соль, перец, измельченный чеснок, розмарин.

Приготовление:

Смешайте в миске оливковое масло, мед и специи. Полученной пастой смажьте утку, а остальную сыпьте внутрь утки. Закрепите утку зубочистками. Хорошо почистите апельсины. Выжмите сок из половины апельсина и полейте им утку, остальные нарежьте ломтиками. Нагрейте духовку до 180 градусов. Выложите утку в жаровню и запекайте 2 часа. За 30 минут до окончания запекания добавьте к утке нарезанные апельсины.

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