Феерический вкус на праздничном столе: рецепт утки с апельсинами на Новый год
7 декабря 2023, 17:15Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Настала пора праздничного сезона, а вместе с тем время удивить своих гостей чем-то особенным. Среди множества вариантов изысканных блюд особое место может занять утка с апельсинами.
Это утонченный рецепт, который не только очарует вкусовые рецепторы, но и подарит вашему ужину атмосферу роскоши и праздничности. Утка в апельсине – это действительно вкусный способ насладиться великолепной едой.
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Рецепт утки с апельсинами
- Время: 30 минут
- Порций: 8
– целая утка (приблизительно 2 килограмма);
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– 2 апельсина;
– 1 столовая ложка меда;
– специи: соль, перец, измельченный чеснок, розмарин.
Приготовление:
- Смешайте в миске оливковое масло, мед и специи. Полученной пастой смажьте утку, а остальную сыпьте внутрь утки.
- Закрепите утку зубочистками.
- Хорошо почистите апельсины. Выжмите сок из половины апельсина и полейте им утку, остальные нарежьте ломтиками.
- Нагрейте духовку до 180 градусов.
- Выложите утку в жаровню и запекайте 2 часа.
- За 30 минут до окончания запекания добавьте к утке нарезанные апельсины.