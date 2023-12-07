Це витончений рецепт, який не тільки зачарує смакові рецептори, але і подарує вашій вечері атмосферу розкоші та святковості. Качка в апельсині – це справді смачний спосіб насолодитися чудовою їжею.

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Рецепт качки з апельсинами

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Змішайте в мисці оливкову олію, мед і спеції. Отриманою пастою змастіть качку, а решту висипте всередину качки.
  2. Закріпіть качку зубочистками.
  3. Добре почистіть апельсини. Вичавіть сік з половини апельсина та полийте ним качку, решту наріжте скибочками.
  4. Нагрійте духовку до 180 градусів.
  5. Викладіть качку в жаровню і запікайте 2 години.
  6. За 30 хвилин до закінчення запікання додайте до качки нарізані апельсини.