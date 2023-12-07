Це витончений рецепт, який не тільки зачарує смакові рецептори, але і подарує вашій вечері атмосферу розкоші та святковості. Качка в апельсині – це справді смачний спосіб насолодитися чудовою їжею.

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Рецепт качки з апельсинами

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– ціла качка (приблизно 2 кілограми);

– 4 столові ложки оливкової олії;

– 2 апельсини;

– 1 столова ложка меду;

– спеції: сіль, перець, подрібнений часник, розмарин.

Приготування:

Змішайте в мисці оливкову олію, мед і спеції. Отриманою пастою змастіть качку, а решту висипте всередину качки. Закріпіть качку зубочистками. Добре почистіть апельсини. Вичавіть сік з половини апельсина та полийте ним качку, решту наріжте скибочками. Нагрійте духовку до 180 градусів. Викладіть качку в жаровню і запікайте 2 години. За 30 хвилин до закінчення запікання додайте до качки нарізані апельсини.

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