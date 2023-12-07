Это утонченный рецепт, который не только очарует вкусовые рецепторы, но и подарит вашему ужину атмосферу роскоши и праздничности. Утка в апельсине – это действительно вкусный способ насладиться великолепной едой.

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Рецепт утки с апельсинами

  • Время: 30 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Смешайте в миске оливковое масло, мед и специи. Полученной пастой смажьте утку, а остальную сыпьте внутрь утки.
  2. Закрепите утку зубочистками.
  3. Хорошо почистите апельсины. Выжмите сок из половины апельсина и полейте им утку, остальные нарежьте ломтиками.
  4. Нагрейте духовку до 180 градусов.
  5. Выложите утку в жаровню и запекайте 2 часа.
  6. За 30 минут до окончания запекания добавьте к утке нарезанные апельсины.