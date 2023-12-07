Это утонченный рецепт, который не только очарует вкусовые рецепторы, но и подарит вашему ужину атмосферу роскоши и праздничности. Утка в апельсине – это действительно вкусный способ насладиться великолепной едой.

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Рецепт утки с апельсинами

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 8

Ингредиенты :

– целая утка (приблизительно 2 килограмма);

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– 2 апельсина;

– 1 столовая ложка меда;

– специи: соль, перец, измельченный чеснок, розмарин.

Приготовление:

Смешайте в миске оливковое масло, мед и специи. Полученной пастой смажьте утку, а остальную сыпьте внутрь утки. Закрепите утку зубочистками. Хорошо почистите апельсины. Выжмите сок из половины апельсина и полейте им утку, остальные нарежьте ломтиками. Нагрейте духовку до 180 градусов. Выложите утку в жаровню и запекайте 2 часа. За 30 минут до окончания запекания добавьте к утке нарезанные апельсины.

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