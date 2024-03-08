Значительная экономия средств: возможно ли приготовить ванильный сахар дома
8 марта 2024, 21:21Читати новину українською
Источник:kuchniamagdy
Ванильный сахар – особая добавка, которая может придать вашим блюдам неповторимый аромат и вкус. Изготавливается он путем смешивания сахара с эссенцией ванили.
Этот сладкий ингредиент часто используют в выпечке, десертах, кофе или чае. Он придает им дополнительную нотку сладости и аромата ванили. Благодаря своей универсальности и приятному вкусу ванильный сахар стал неотъемлемой составляющей многих кулинарных рецептов.
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Рецепт домашнего ванильного сахара
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 1 банка с крышкой;
– 200 грамм мелкого сахара;
– 1 стручок ванили.
Приготовление:
- Насыпьте сахар в банку.
- Разрежьте стручок ванили вдоль острым ножом и извлеките семена ванили. Сделать это нужно очень осторожно.
- Стручок ванили разрежьте на две или три части.
- Вернитесь к банке с сахаром и всыпьте в нее "драгоценные" ванильные бобы вместе с кусочками тростника.
- Закройте банку и встряхните ее. Таким образом мы смешиваем фасоль и стручок ванили с сахаром.
- Оставьте банку на две недели, но не забывайте каждый день встряхивать банку, смешивая сахар с ванилином. Таким образом, сахар не слипается, но впитывает аромат ванили.