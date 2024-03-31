Для приготовления пасхи без выпекания используют творог и много сухофруктов и орехов. Если у вас нет специальных формочек, можете сформировать ее в обычном дуршлаге, благодаря чему она будет иметь полукруглую форму.
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Рецепт кулич без выпекания
- Время: 15 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- В миске взбейте яичные белки со щепоткой соли до крепкой пены. Растопите сливочное масло в небольшой кастрюле.
- Затем с помощью миксера взбейте желтки и сахар, пока смесь не станет светлой и пышной. Медленно добавьте сливки и растопленное масло. Перемешайте до однородности массы.
- Порциями добавьте измельченный творог (можно также предварительно измельчить в блендере) и ванильный сахар и снова перемешайте.
- В самом конце лопаткой добавьте белки.
- Переложите массу в кастрюлю.
- Перемешайте, поставьте на медленный огонь и дождитесь появления первых пузырьков.
- В этот момент снимите с огня.
- Добавьте все сухофрукты и орехи и перемешайте массу.
- Выложите массу (она будет казаться жидкой) в дуршлаг, выстеленный марлей. Поместите дуршлаг в кастрюлю или поставьте в глубокую форму – там будет собираться сыворотка.
- Сверху накройте творожную массу фольгой и слегка прижмите.
- Снимите с огня и полностью остудите.
- Поставьте в холодильник на несколько часов.