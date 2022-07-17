Готовое вино из смородины имеет крепость 16 – 18 градусов. Такой домашний напиток нужно хранить при температуре 8 – 12 градусов не больше одного года – вино из смородины лучше пить молодым.
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Рецепт вина
- Время: 3 – 4 месяца
Приготовление:
- Спелые ягоды разомните ложкой и переложите в стеклянную банку.
- Приготовьте сироп из сахара и воды: доведите его до кипения и варите, пока все ягоды не растворятся.
- Залейте готовым сиропом ягоды, перемешайте и залейте в банке. Оставьте смесь при температуре 16 – 18 градусов. Горловину банки или специального баллона можно перевязать чистой марлей.
- Важно! Оставьте 1/5 объема банки или баллона свободным, чтобы забродив сок не выливался.
- Перемешивайте смесь деревянной ложкой пару раз в день, чтобы на поверхности не появилось плесени.
- Через 7-8 дней отделите от плодовой массы любым удобным способом. Сок перелейте в бутылки и закройте натуральными пробками с отверстиями.
- Вставьте туда очень плотно тонкую резиновую трубку, другой конец которой окуните в сосуд с водой – это нужно для того, чтобы углекислый газ выходил из бутылки не в воздух, а в воду и внутрь напитка не попало излишне.
- Через 5 – 6 недель тихого брожения на дно бутылей должен выпасть осадок и вино станет прозрачным. Перелейте вино без осадка в бутылки, закройте плотно пробками и выдержите еще около двух месяцев.
Приятного тебе аппетита!