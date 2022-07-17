Готове вино з порічки має міцність 16 – 18 градусів. Такий домашній напій потрібно зберігати при температурі 8 – 12 градусів не більше одного року — вино з порічки краще пити молодим.

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Рецепт порічкового вина

Час: 3 – 4 місяці

Інгредієнти:

– 1 кілограм цукру;

– 1,5 літра води;

– 1,5 кілограма порічки.

Приготування:

Стиглі ягоди розімніть ложкою та перекладіть у скляну банку.

Приготуйте сироп з цукру та води: доведіть його до кипіння та варіть доки всі ягоди не розчиняться.

Залийте готовим сиропом ягоди, перемішайте та залийте в банку. Залишіть суміш при температурі 16 – 18 градусів. Горловину банки або спеціального балона можна перев'язати чистою марлею. Важливо! Залиште 1/5 об’єму банки або балона вільним, щоб забродивши сік не виливався.

Перемішуйте суміш дерев’яною ложкою пару разів в день, щоб на поверхні не з’явилося цвілі.

Через 7 – 8 днів відокремте від плодової маси будь-яким зручним способом. Сік перелийте в пляшки і закрийте натуральними пробками з отворами.

Вставте туди дуже щільно тонку гумову трубку, інший кінець якої занурте в посудину з водою – це потрібно для того, щоб вуглекислий газ виходив з пляшки не в повітря, а в воду і всередину напою не потрапило зайве.

Через 5 – 6 тижнів тихого бродіння на дно бутлів повинен випасти осад і вино стане прозорим. Перелийте вино без осаду в пляшки, щільно закрийте пробками і витримайте ще близько двох місяців.

Смачного!