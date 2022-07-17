Как приготовить вино из смородины: простой рецепт домашнего напитка

Сезон смородины в разгаре. Мы предлагаем вам приготовить вкусное молодое вино из смородины, которое вы можете смело сохранить до зимы.

Готовое вино из смородины имеет крепость 16 – 18 градусов. Такой домашний напиток нужно хранить при температуре 8 – 12 градусов не больше одного года – вино из смородины лучше пить молодым.

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Рецепт вина

Время: 3 – 4 месяца

– 1 килограмм сахара;– 1,5 литра воды;– 1,5 килограмма смородины.

Приготовление:

Спелые ягоды разомните ложкой и переложите в стеклянную банку.

Приготовьте сироп из сахара и воды: доведите его до кипения и варите, пока все ягоды не растворятся.

Залейте готовым сиропом ягоды, перемешайте и залейте в банке. Оставьте смесь при температуре 16 – 18 градусов. Горловину банки или специального баллона можно перевязать чистой марлей. Важно! Оставьте 1/5 объема банки или баллона свободным, чтобы забродив сок не выливался.

Перемешивайте смесь деревянной ложкой пару раз в день, чтобы на поверхности не появилось плесени.

Через 7-8 дней отделите от плодовой массы любым удобным способом. Сок перелейте в бутылки и закройте натуральными пробками с отверстиями.

Вставьте туда очень плотно тонкую резиновую трубку, другой конец которой окуните в сосуд с водой – это нужно для того, чтобы углекислый газ выходил из бутылки не в воздух, а в воду и внутрь напитка не попало излишне.

Через 5 – 6 недель тихого брожения на дно бутылей должен выпасть осадок и вино станет прозрачным. Перелейте вино без осадка в бутылки, закройте плотно пробками и выдержите еще около двух месяцев.

Приятного тебе аппетита!