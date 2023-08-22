Главный секрет этого блюда – правильный сорт помидоров. Они должны быть с миниумом семян и не иметь много воды. Если вы любитель домашней консервации, то подобный рецепт вам точно понадобится.

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Рецепт вяленых помидоров

  • Время: 2 часа
  • Порций: 4

Приготовление:

  • Помидоры помойте, обсушите, разрежьте вдоль половинки и вырежьте плодоножки. Посыпьте солью и поместите в сушилку или противень.
  • Сушите помидоры в сушилке примерно 15 – 16 часов в зависимости от размера и типа оборудования.
  • В духовке помидоры следует сушить при очень низкой температуре. В зависимости от типа духовки температура не должна превышать 80 градусов.
  • Обязательно должна быть включена конвекция в течение 8 часов (время от времени выпускайте пар из духовки). Время запекания будет зависеть от особенностей духовки, но, прежде всего, от количества помидоров и их сочности.
  • Они должны остаться немного мясистыми, но в то же время полностью высохнуть.
  • Готовые помидоры выложите в миску, добавьте зелень, отцеженные каперсы (если их используете), очищенные и разрезанные зубчики чеснока и уксус.
  • Аккуратно все соедините и подождите несколько минут.
  • Затем разложите по банкам, заполняя их примерно на 2/3 объема.
  • Разогрейте масло (оно должно быть горячим, но не кипеть и не шипеть, чтобы зеленые листики трав не потемнели).
  • Залейте все помидоры горячим растительным маслом.
  • Закройте их крышками, переверните вверх дном и оберните пледом.
  • Оставьте на ночь для охлаждения.
  • Затем переверните и поставьте в комору.