Головний секрет цієї страви – правильний сорт помідорів. Вони повинні бути з мініумом насіння та не мати багато води. Якщо ви любитель домашньої консервації, то такий рецепт вам точно знадобиться.
Цікаво Соковитий курячий фарш з улюбленими овочами: готуємо запіканку за простим рецептом
Рецепт в'ялених помідорів
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Приготування:
- Помідори помийте, обсушіть, розріжте уздовж на половинки і виріжте плодоніжки. Посипте сіллю та помістіть у сушарку або на деко.
- Сушіть помідори в сушарці приблизно 15 – 16 годин, залежно від розміру та типу обладнання.
- У духовці помідори слід сушити при максимально низькій температурі. У залежності від типу вашої духовки температура не має перевищувати 80 градусів.
- Обов'язково має бути увімкнена конвекція впродовж 8 годин (час від часу випускайте пар з духовки). Час запікання буде залежати від особливостей духовки, але перш за все від кількості помідорів і їх соковитості.
- Вони повинні залишитися трохи м'ясистими, але водночас повністю висохнути.
- Готові помідори викладіть в миску, додайте зелень, відціджені каперси (якщо їх використовуєте), очищені та розрізані навпіл зубчики часнику та оцет.
- Акуратно все з'єднайте та почекайте кілька хвилин.
- Потім розкладіть по банках, заповнюючи їх приблизно на 2/3 об'єму.
- Розігрійте олію (вона повинно бути гарячою, але не кипіти і не шипіти, щоб зелені листочки трав не потемніли).
- Залийте всі помідори гарячою олією.
- Закрийте їх кришками, переверніть догори дном та обгорніть пледом.
- Залиште на ніч для охолодження.
- Потім переверніть і поставте в комору.