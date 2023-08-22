Универсальная заготовка за зиму: готовим вкусные вяленые помидоры – это проще, чем вам кажется
22 августа 2023, 19:40Читати новину українською
Источник:kwestia smaku
Домашние вяленые помидоры обладают невероятным вкусом и ароматом. И хотя такая консервация только обретает популярность в Украине – эти помидоры точно стоит попробовать каждому.
Главный секрет этого блюда – правильный сорт помидоров. Они должны быть с миниумом семян и не иметь много воды. Если вы любитель домашней консервации, то подобный рецепт вам точно понадобится.
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Рецепт вяленых помидоров
- Время: 2 часа
- Порций: 4
– около 3 килограмм небольших помидоров;
– морская соль по вкусу;
– несколько зубчиков чеснока;
– свежая зелень (например, 3 веточки орегано, чабреца, базилика, розмарина);
– по желанию – 1/3 банка каперсов в рассоле;
– 1,5 литра растительного масла, например, подсолнечного (часть можно заменить оливковым);
– 2 – 3 столовые ложки уксуса.
Приготовление:
- Помидоры помойте, обсушите, разрежьте вдоль половинки и вырежьте плодоножки. Посыпьте солью и поместите в сушилку или противень.
- Сушите помидоры в сушилке примерно 15 – 16 часов в зависимости от размера и типа оборудования.
- В духовке помидоры следует сушить при очень низкой температуре. В зависимости от типа духовки температура не должна превышать 80 градусов.
- Обязательно должна быть включена конвекция в течение 8 часов (время от времени выпускайте пар из духовки). Время запекания будет зависеть от особенностей духовки, но, прежде всего, от количества помидоров и их сочности.
- Они должны остаться немного мясистыми, но в то же время полностью высохнуть.
- Готовые помидоры выложите в миску, добавьте зелень, отцеженные каперсы (если их используете), очищенные и разрезанные зубчики чеснока и уксус.
- Аккуратно все соедините и подождите несколько минут.
- Затем разложите по банкам, заполняя их примерно на 2/3 объема.
- Разогрейте масло (оно должно быть горячим, но не кипеть и не шипеть, чтобы зеленые листики трав не потемнели).
- Залейте все помидоры горячим растительным маслом.
- Закройте их крышками, переверните вверх дном и оберните пледом.
- Оставьте на ночь для охлаждения.
- Затем переверните и поставьте в комору.