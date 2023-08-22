Универсальная заготовка за зиму: готовим вкусные вяленые помидоры – это проще, чем вам кажется

Домашние вяленые помидоры обладают невероятным вкусом и ароматом. И хотя такая консервация только обретает популярность в Украине – эти помидоры точно стоит попробовать каждому.

Главный секрет этого блюда – правильный сорт помидоров. Они должны быть с миниумом семян и не иметь много воды. Если вы любитель домашней консервации, то подобный рецепт вам точно понадобится.

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Рецепт вяленых помидоров

Время: 2 часа

2 часа Порций: 4

– около 3 килограмм небольших помидоров;– морская соль по вкусу;– несколько зубчиков чеснока;– свежая зелень (например, 3 веточки орегано, чабреца, базилика, розмарина);– по желанию – 1/3 банка каперсов в рассоле;– 1,5 литра растительного масла, например, подсолнечного (часть можно заменить оливковым);– 2 – 3 столовые ложки уксуса.

Приготовление:

Помидоры помойте, обсушите, разрежьте вдоль половинки и вырежьте плодоножки. Посыпьте солью и поместите в сушилку или противень.

Сушите помидоры в сушилке примерно 15 – 16 часов в зависимости от размера и типа оборудования.

В духовке помидоры следует сушить при очень низкой температуре. В зависимости от типа духовки температура не должна превышать 80 градусов.

Обязательно должна быть включена конвекция в течение 8 часов (время от времени выпускайте пар из духовки). Время запекания будет зависеть от особенностей духовки, но, прежде всего, от количества помидоров и их сочности.

Они должны остаться немного мясистыми, но в то же время полностью высохнуть.

Готовые помидоры выложите в миску, добавьте зелень, отцеженные каперсы (если их используете), очищенные и разрезанные зубчики чеснока и уксус.

Аккуратно все соедините и подождите несколько минут.

Затем разложите по банкам, заполняя их примерно на 2/3 объема.

Разогрейте масло (оно должно быть горячим, но не кипеть и не шипеть, чтобы зеленые листики трав не потемнели).

Залейте все помидоры горячим растительным маслом.

Закройте их крышками, переверните вверх дном и оберните пледом.

Оставьте на ночь для охлаждения.

Затем переверните и поставьте в комору.