В домашних условиях: рецепт самой вкусной ветчины на Пасху
30 апреля 2024, 09:25Читати новину українською
Источник:all recipes
Ищете идеальный рецепт для праздничного застолья? Запеченная ветчина – это классика, которую точно следует приготовить.
Ветчина всегда найдет свое место на столе благодаря своей сочности и непревзойденному аромату. Она может стать как главным блюдом, так и еще одним компонентом в пасхальной корзине.
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Рецепт ветчины
- Время: 1 час
- Порций: 6
Такая сочная / Фото vecteezyИнгредиенты:
– 1 ветчина (около 1,5 – 2 килограмма);
– 3 столовые ложки меда;
– 2 столовые ложки горчицы;
– 1 столовая ложка коричневого сахара;
– 1 чайная ложка молотого черного перца;
– 1 чайная ложка молотой гвоздики;
– пол чашки яблочного сидра или воды.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Выложите ветчину на противень, выстеленный фольгой для легкости очистки.
- В маленькой миске смешайте мед, горчицу, коричневый сахар, молотый перец и гвоздику до однородности.
- Равномерно нанесите полученную смесь на поверхность ветчины. Убедитесь, что вся ветчина покрыта маринадом.
- Добавьте яблочный сидр или воду на противень. Это поможет избежать пригорания и придаст ветчине сочности.
- Запекайте в духовке примерно 1 – 1,5 часа, пока ветчина не станет золотистой и не пройдет тест термометром для мяса (внутренняя температура должна достигать около 63°C).
- Перед подачей дайте ветчине "отдохнуть" под фольгой в течение 10 минут, чтобы соки равномерно распределились.