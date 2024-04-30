Ветчина всегда найдет свое место на столе благодаря своей сочности и непревзойденному аромату. Она может стать как главным блюдом, так и еще одним компонентом в пасхальной корзине.

Интересно Пасхальный стол, который всех удивит креативом

Рецепт ветчины

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Такая сочная / Фото vecteezy

Ингредиенты:

– 1 ветчина (около 1,5 – 2 килограмма);

– 3 столовые ложки меда;

– 2 столовые ложки горчицы;

– 1 столовая ложка коричневого сахара;

– 1 чайная ложка молотого черного перца;

– 1 чайная ложка молотой гвоздики;

– пол чашки яблочного сидра или воды.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C. Выложите ветчину на противень, выстеленный фольгой для легкости очистки. В маленькой миске смешайте мед, горчицу, коричневый сахар, молотый перец и гвоздику до однородности. Равномерно нанесите полученную смесь на поверхность ветчины. Убедитесь, что вся ветчина покрыта маринадом. Добавьте яблочный сидр или воду на противень. Это поможет избежать пригорания и придаст ветчине сочности. Запекайте в духовке примерно 1 – 1,5 часа, пока ветчина не станет золотистой и не пройдет тест термометром для мяса (внутренняя температура должна достигать около 63°C). Перед подачей дайте ветчине "отдохнуть" под фольгой в течение 10 минут, чтобы соки равномерно распределились.

Замечательный вид и вкус: домашняя колбаса с тремя видами фарша.