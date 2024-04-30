Ветчина всегда найдет свое место на столе благодаря своей сочности и непревзойденному аромату. Она может стать как главным блюдом, так и еще одним компонентом в пасхальной корзине.
Интересно Пасхальный стол, который всех удивит креативом
Рецепт ветчины
- Время: 1 час
- Порций: 6
Такая сочная / Фото vecteezy
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Выложите ветчину на противень, выстеленный фольгой для легкости очистки.
- В маленькой миске смешайте мед, горчицу, коричневый сахар, молотый перец и гвоздику до однородности.
- Равномерно нанесите полученную смесь на поверхность ветчины. Убедитесь, что вся ветчина покрыта маринадом.
- Добавьте яблочный сидр или воду на противень. Это поможет избежать пригорания и придаст ветчине сочности.
- Запекайте в духовке примерно 1 – 1,5 часа, пока ветчина не станет золотистой и не пройдет тест термометром для мяса (внутренняя температура должна достигать около 63°C).
- Перед подачей дайте ветчине "отдохнуть" под фольгой в течение 10 минут, чтобы соки равномерно распределились.