Шинка завжди знайде своє місце на столі завдяки своїй соковитості та неперевершеному аромату. Вона може стати як головною стравою, так і ще одним компонентом у великодньому кошику.

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Рецепт шинки

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Як приготувати домашню шинку

Така соковита / Фото vecteezy

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180°C.
  2. Викладіть шинку на деко, вистелене фольгою для легкості очищення.
  3. У маленькій мисці змішайте мед, гірчицю, коричневий цукор, мелений перець і гвоздику до однорідності.
  4. Рівномірно нанесіть отриману суміш на поверхню шинки. Переконайтесь, що вся шинка покрита маринадом.
  5. Додайте яблучний сидр або воду на деко. Це допоможе уникнути пригоряння і додасть шинці соковитості.
  6. Запікайте у духовці приблизно 1 – 1,5 години, поки шинка не стане золотистою і не пройде тест термометром для м'яса (внутрішня температура має досягати близько 63°C).
  7. Перед подачею дайте шинці "відпочити" під фольгою протягом 10 хвилин, щоб соки рівномірно розподілились.